О. Паоло Бенанти: искусственный интеллект должен служить развитию и общему благу

Искусственный интеллект (ИИ) может фундаментально изменить многие отрасли и профессии в будущем. Однако он еще не вошел в повседневную трудовую жизнь большинства людей. Священник-францисканец Паоло Бенанти предостерегает от бездумного праздника инноваций и подчеркивает необходимость развития технологий для общего блага.

Всемирный день социальных коммуникаций 2024 года посвящен проблеме искусственного интеллекта и призывает к целостному человеческому общению. Искусственный интеллект может во многом изменить нашу жизнь. Но что это значит для общества? Отец Паоло Бенанти, известный специалист по этике и теолог, предостерегает от некритического энтузиазма в отношении технологических инноваций. В своем аргументированном заявлении он подчеркивает, что одних только инноваций недостаточно, чтобы оценить истинные преимущества таких технологий, как искусственный интеллект. Францисканец считается экспертом в области искусственного интеллекта, а также входит в состав Комитета ООН по искусственному интеллекту.

«Инновации с технологической точки зрения — это просто способность более эффективно и быстро делать то, что нам нужно», — объясняет отец Бенанти в интервью Радио Ватикана на полях 45-й встречи «Митинг дружбы народов» в Римини.

«Например, трактор намного быстрее и эффективнее мотыги. Однако сама по себе эффективность – одни только инновации – весьма неоднозначна. Ядерная бомба тоже гораздо более инновационна, чем пистолет. Однако сомневаюсь в корректности заявления, что от неё пользы больше, чем от пистолета».

Эта провокационная аналогия иллюстрирует обеспокоенность о. Бенанти тем, что не каждое технологическое развитие автоматически способствует благополучию человечества. Инновации всегда следует рассматривать в контексте общего блага, подчеркивает он. Решающим критерием является развитие, а не просто инновации ради самих себя.

Отец Паоло Бенанти (справа) на встрече в Римини



«Так что же нам нужно? Нам нужна еще одна категория, которую социальное учение Католической Церкви призывает поставить в центр нашего дискурса о технологиях, а именно категория развития. Развитие – это та форма инноваций, которая служит общему благу».

Эти слова хорошо вписываются в тему 58-го Всемирного дня социальных коммуникаций в 2024 году – «Искусственный интеллект и мудрость сердца ради полноценного человеческого общения».

Папа Франциск призывает Католическую Церковь во всем мире интенсивно бороться с социальными последствиями ИИ. Речь идет не только о том, чтобы рассматривать технологии как средство повышения эффективности, но и о критическом анализе их влияния на человеческое сосуществование и общее благо.

Отец Бенанти подчеркивает, что способность ИИ отличать простые инновации от реального развития имеет решающее значение для того, как эта технология будет формировать будущее человечества. «В той степени, в которой искусственный интеллект сможет переключаться между инновациями и развитием, это будет важным моментом, на который нам придется обратить внимание, чтобы прожить период мира и спокойствия».

Хотя ИИ уже приносит глубокие изменения во многих областях, Бенанти предупреждает, что эти события можно рассматривать как позитивные только в том случае, если они служат общему благу. Только путем тщательного рассмотрения и этического размышления можно гарантировать, что ИИ действительно будет способствовать всеобщему благосостоянию и не станет еще одним источником неравенства или катастрофы.

С этой позиции отец Бенанти призывает к фундаментальной дискуссии о правильном использовании технологий, напоминая, что социальное учение Церкви уже давно признало необходимость рассматривать инновации в свете общего блага. Призыв к «мудрости сердца» при работе с ИИ — это приглашение серьезно отнестись к моральной ответственности за технологическое развитие и активно помогать формировать будущее.



По материалам Vatican News