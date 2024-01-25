Послание Папы Франциска на 58-й Всемирный день социальных коммуникаций

Папа Франциск обнародовал послание на 58-й Всемирный день социальных коммуникаций, посвящённый теме «Искусственный интеллект и мудрость сердца ради полноценного человеческого общения». Передает русская служба Vatican News.

Эволюция искусственного интеллекта и его влияние на информацию, коммуникацию и гражданское сосуществование ставят фундаментальные вопросы о том, что означает быть человеком и каково наше будущее. По словам Святейшего Отца, важно направлять культурные изменения к лучшему, начиная с преобразования сердца человека. Мудрость сердца позволяет принимать жизненно важные решения, объединять части в целое, прошлое и будущее, находить себя. Она позволяет видеть мир глазами Божьими, улавливать связи и открывать смысл вещей и всей жизни. Без этой мудрости существование становится «безвкусным». В наш век, когда технологии преобладают над человечностью, важно вернуться к значимости сердца, чтобы вернуться к полноценному общению между людьми.

По словам Папы, искусственный интеллект может быть использован как инструмент заботливого служения либо враждебного господства. Машины могут хранить и обрабатывать большие объёмы данных гораздо лучше, чем люди, но только человек может декодировать их значение. Святейший Отец подчёркивает: не стоит заставлять машины выглядеть как люди, нужно пробудиться «от иллюзии автономности» и осознать свою зависимость от других, восстанавливая социальные связи. Новые технологии также могут использоваться для манипуляций и распространения дезинформации, поэтому международное сообщество должно сотрудничать и разрабатывать договоры, регулирующие использование и развитие искусственного интеллекта.

Человечество стоит перед задачей сделать новый шаг в развитии сложного, плюралистического общества, отмечает Епископ Рима. Огромные возможности цифровой революции сопровождаются риском превращения всех в абстрактные данные и утраты уникальности каждого человека. Использование искусственного интеллекта не должно приводить к анонимному мышлению и сбору непроверенной информации ради интересов рынка или власти, но призвано улучшать коммуникацию, вернуть каждому роль индивидуума, не допустить уничтожения или подавления мнений, историй и культур. Информация не может быть отделена от экзистенциальных отношений и требует соотнесения данных и опыта, сочувственного взгляда, соучастия. Лишь прикоснувшись к страданиям, которые документируют самоотверженные военные репортёры, можно понять абсурдность войн.

Папа Франциск подчёркивает, что развитие цифровых платформ и искусственного интеллекта имеют огромное влияние на информационные процессы и на общество в целом. Следует обезопасить и защитить профессионализм и достоинство работников в сфере коммуникации и информации, а также интересы пользователей по всему миру. Важно гарантировать совместимость цифровых платформ, а создающие их компании должны быть ответственны за распространение контента. Епископ Рима также ставит вопрос о прозрачности информационных процессов, авторстве работ и отслеживаемости источников, а также о понимании реальности представленных изображений. Кроме того, следует обеспечить доступность и устойчивость цифровых инструментов, особенно для развивающихся стран.

Ответом на эти вызовы должно быть стремление к мудрости и подлинной свободе, подчёркивает в конце послания Папа Франциск:

«Чтобы не потерять человечность, будем искать Премудрость, которая прежде всего (см. Сир 1,4): проходя через чистые сердца, она приготовляет друзей Божьих и пророков (см. Прем 7,27), и она поможет нам привести к полноценному человеческому общению даже системы искусственного интеллекта».