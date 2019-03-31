31 марта. 4-е воскресенье Великого Поста — «воскресенье радости»

Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его, – молимся мы во время Мессы четвертого великопостного воскресенья словами входного антифона – Laetare, Ierusalem…

Радость – это существеннейшая черта христианина, и в этот период литургического года Церковь не перестает напоминать нам: радость должна сопровождать нас в течение всей нашей жизни. Ожидание Адвента связано с радостью; живую и пламенную радость мы переживаем в Рождественское время; позднее радость проистекает из общения с Воскресшим; а теперь, когда приближается к концу Великий Пост, мы размышляем о радости Креста. Это всё та же радость общения со Христом: «только о Нем любой из нас может сказать вслед за апостолом Павлом: возлюбил меня и предал себя за меня (Гал 2,20). Отсюда должна проистекать ваша глубочайшая радость, отсюда вы должны черпать силу и поддержку. Если вас встретит разочарование, если вам придется испытывать страдание, столкнуться с непониманием или даже впасть в грех, пусть тотчас ваша мысль обратится к Тому, Кто всегда любит вас и Кто своей безграничной любовью помогает преодолеть любое испытание, наполнить любую пустоту, прощает все наши грехи и возбуждает наш энтузиазм, дабы идти новым, безопасным и блаженным путем» (Иоанн Павел II, Выступление, 1.03.1980).

Четвертое воскресенье Поста, по первому слову входного антифона, традиционно называется «Воскресеньем радости (Laetare)». Присущая ему тема радости отчасти смягчает суровость великопостной литургии. Сегодня допускаются розовые одеяния священников взамен фиолетовых, на Мессе могут звучать музыкальные инструменты, а алтарь можно украсить цветами, чего не делается в другие дни Великого Поста.

Таким образом Церковь еще раз напоминает нам, что радость полностью совместима с самоотвержением и страданием. Радости противостоит печаль, а не покаяние. Глубоко переживая это литургическое время, кульминация которого – Страсти, а значит – страдание, мы, однако, сознаем, что быть ближе ко Кресту значит быть ближе к Искуплению. Поэтому Церковь и все ее члены исполнены радости: Laetare, Ierusalem… Радуйся, Иерусалим, соберитесь все, любящие его.

Аскетическое самоограничение, практикуемое нами в эти дни, не должно уменьшать нашу сокровенную радость, но напротив, способно увеличить ее, поскольку Страсти являются выражением любви к людям и возвещают Искупление. Мы хотим еще теснее соединиться с Господом, чтобы в нашей жизни еще раз повторился тот же процесс: переход через Страсти и Крест к славе и блаженству Воскресения… «Крест Святой, Ты нам дороже всех деревьев драгоценных. На Тебе страдал Сын Божий, Агнец жертвенный, священный. Ты явился нам залогом, вечным знаменем спасенья, окропленным Кровью Бога, дивным даром искупленья».

Из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»