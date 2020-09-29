29 сентября. Святые Архангелы Михаил, Гавриил и Рафаил. Праздник

Трем Архангелам, имена которых упомянуты в Священном Писании, посвящен специальный литургический праздник.

Имя «Михаил» (еврейское «Кто как Бог?») напоминает о сражении, в котором этот Архангел и верные Богу ангелы сошлись с Люцифером и падшими духами, взбунтовавшимися против Бога. Тогда «сатана и воинство его» были низвержены в преисподнюю.

Бог повелел Архангелу Гавриилу возвестить Пресвятой Деве Марии тайну Воплощения Сына Божия. Ранее Он посылал его к пророку Даниилу, чтобы сообщить тому о времени рождения Христа; и к священнику Захарии, чтобы обрадовать того вестью о рождении Иоанна Крестителя. Отсюда следует, что миссия святого Гавриила связана с провозглашением мессианской тайны и наступлением полноты времен. «Из всех ангельских существ один лишь Гавриил удостоился раскрыть Марии касающийся Ее Божественный замысел и услышать в ответ Ее fiat», — замечает святой Бернард. Ангельское приветствие, обращенное к Марии, так просто и лаконично, а, вместе с тем, и значительно: «Радуйся, Мария, благодати полная…». Оно стало неотъемлемой составной частью одной из самых распространенных христианских молитв.

Литургическое почитание Архангела Гавриила началось уже в первые века христианства. В IX веке его имя появляется в «Святцах» под датой 24 марта, очевидно, в связи с праздником Благовещения. В 1921 г. Папа Бенедикт XV установил в этот день праздник и распространил его на всю Церковь. Позднее святого Гавриила стали поминать 29 сентября, вместе с двумя другими Архангелами, Михаилом и Рафаилом.

О Святом Рафаиле в Книге Товита говорится, как об одном из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святаго. Имя «Рафаил» означает «исцеление Божье». Этот Архангел был дан в спутники молодому Товии. Притом он помог больным – престарелому отцу Товии и его молодой невесте Сарре. С древнейших времен Церковь считает Рафаила покровителем путешествующих, а также небесным ходатаем за тех, кто совершает свое духовное странствие по жизни. Его литургическое поминовение восходит, по крайней мере, к Средним векам. Папа Бенедикт XV сделал его обязательным во всей Церкви. Ныне это поминовение совершается 29 сентября, в один день с поминовением Архангелов Михаила и Гавриила.

В Евангелии сегодняшней святой Мессы мы находим следующие слова Иисуса: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому (Ин 1,51). Ангелы непрестанно прославляют Бога и по-своему участвуют в Божием владычестве над вселенной, как крепкие силою, исполняющие слово Его (Пс 103(102),20), осуществляющие замыслы Божественного Провидения. Ангелам, в первую очередь, поручены забота и попечение о людях, за которых они возносят молитвы и прошения. Миссия ангелов, этих вестников Божиих, охватывает всех людей, а прежде всего, тех из них, кто играет особую роль в Истории Спасения (например, священников). Она касается также целых народов. Ежедневно, во всякое время и на всяком месте, в «средоточии святой Мессы» звучат призывания ангелов и архангелов, воспевающих славословия Богу. Притом Церковь особым образом почитает трех из них, названных в Священном Писании по имени. Первый – это Архангел Михаил (ср. Дан 10,13.20; Откр 12,7; Иуд 9). Его имя выражает принципиальную позицию всех добрых духов, поскольку Мика-Эль означает по-еврейски Кто как Бог?

Второй – Гавриил. Эта фигура связана, в первую очередь, с тайной Воплощения Сына Божия (ср. Лк 1,19.26), а ее имя означает: Моя Сила – Бог или Сила Божья. Наконец, имя Рафаил означает Бог исцеляет.

Размышляя о сущности их миссии, мы обратимся к учению Послания к Евреям: Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? (Евр 1,14). Сам факт их существования, как и факт их за нас заступничества, побуждают нас взывать во время святой Мессы: Боже, предивной мудростью Твоею Ты устроил служение ангельское и человеческое; по милости Твоей сделай так, чтобы Ангелы, непрестанно служащие Тебе на небесах, хранили нашу жизнь на земле (Вступительная молитва). Мы многим обязаны как нашим Ангелам-Хранителям, о которых будем вспоминать через несколько дней, так и святым Архангелам. Все они – свидетели той любви, которую Отец Небесный питает к Своим детям. Как часто мы прибегаем к их заступничеству? Доверяем ли им, просим ли их помочь нам в служении Богу и борьбе с искушениями? Ощущаем ли себя в безопасности, находясь в их обществе? Чувствуем ли себя увереннее, когда приходят испытания, когда мы теряем покой и мирное расположение духа, свойственное чадам Божиим?

В сегодняшнем первом чтении мы слышим: И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним (Откр 12,7-9).

Отцы Церкви истолковали этот фрагмент Книги Откровения следующим образом. Бестелесные духи были подвергнуты испытанию в ходе конфликта между Михаилом и дьяволом. Дьявол ведет войну и с Церковью, причем его нападки будут усиливаться по мере приближения конца веков.

По иудейскому преданию, которого придерживались и некоторые Отцы Церкви, дьявол первоначально был ангелом света, но стал врагом Божьим, не принимая высокого предназначения рода человеческого. Он, вместе со своими сторонниками из числа тварных духов, был низвергнут на землю, и с того момента не перестает искушать человека, чтобы тот, впадая в грехи, лишился прилежащей ему Божественной славы. В Ветхом Завете Архангел Михаил изображен защитником народа Божия. Эту роль он исполняет по воле Самого Бога. Михаил постоянно сражается с дьяволом, использующим любую ситуацию для вовлечения людей в грех. Активность в борьбе является наиболее характерной чертой Михаила Архангела. Она отличает его и сегодня, поскольку дьявол всё еще живет и действует на земле. Больше того, в некоторые периоды деятельность дьявола в мире людей становится особенно очевидной. Складывается впечатление, что современный человек не хочет замечать этой проблемы. Он делает всё возможное, чтобы изгнать из общественного сознания память о духах злобы поднебесной и о раскаленных стрелах лукавого, о которых свидетельствует Послание к Ефесянам. Итак, имеют место исторические эпохи, в которые эта Богооткровенная и догматизированная в христианстве истина, которую, тем не менее, так трудно принять, становится совершенно очевидной и почти физически ощутимой.

Активность дьявола в обществе и душах людей, ставшая совершенно очевидной и почти физически ощутимой, и побуждает Церковь взывать к святому Михаилу о помощи в невзгодах и о защите от происков лукавого: Боже, пошли на помощь народу Твоему великого Архангела Михаила, дабы он защитил нас в нашей битве против сатаны и ангелов его (Литургия Часов, прошение Утрени). Это – вполне реальные и очень страшные атаки, изничтожающие жизнь Христову в человеческих душах. Единственная защита от них – помощь благодати Божией, ангелов и нашей Небесной Матери. «Однако сила сатаны не безгранична. Он всего лишь тварь – сильная, поскольку тварь исключительно духовная, – но, тем не менее, тварь; он не может помешать созиданию Царства Божия. Хотя сатана действует в мире из ненависти к Богу и Его Царствию во Иисусе Христе, и хотя его действия наносят тяжкий ущерб – духовного, а косвенно и физического порядка, – каждому человеку и обществу, действие его допущено Провидением Божиим, которое мощно и благостно управляет историей человека и мира. Попущение Божие на дьявольские действия – это великая тайна, но мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу (Рим 8,28)» (Катехизис Католической Церкви, 395).

По словам св. Папы Иоанна Павла II, нынешний праздник напоминает нам и о том, что «на заре дела Сотворения первое славословие прозвучало из глубин ангельского естества, по своей природе соединенного с тем, кто назывался Кто как Бог?, т.е. с Михаилом и ангелами его (Откр 12,7). А из того же отрывка Книги Откровения становится ясно, что этому славословию, этому первому провозглашению величия Создателя сопутствовало и противодействие. В противовес отношению к Богу, продиктованному любовью (Кто как Бог!), вспыхнул продиктованный страшной ненавистью бунт против Бога».

Этот бунт продолжается и ныне и проявляет себя в самых разнообразных формах. И если мы, христиане, не замечаем вокруг ни любви к Богу, ни желания считаться с Ним, то не следует впадать в отчаяние. Напротив, необходимо приумножить нашу преданность Господу, воспламенить в сердцах любовь, служить Ему от всей души, ничего не требуя взамен. Serviam! Я буду служить Тебе, Господи, — повторяем мы раз за разом в своем сердце. Мы произносим это молитвенное восклицание при каждом удобном случае, неоднократно в течение дня. Вот и сегодня, в праздник Архангелов, мы не устанем снова и снова взывать: Иисус, да не будет у меня других претензий, кроме служения Тебе.

Из книги Ф. Карвахала «Христос проходит рядом»