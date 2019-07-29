29 июля. Святая Марфа. Память

Марфа (из Вифании) – одна из первых учениц Иисуса Христа, в ее (вместе с братом Лазарем и сестрой Марией) доме любил останавливаться Господь. Имя «Марфа» – арамейского происхождения, означающее «хозяйка», «госпожа».

Упоминания о Марфе имеются в двух Евангелиях: от Луки и от Иоанна.

В Евангелии от Луки (Лк 10,38-42) Марфа с сестрой Марией проживает в неком неназванном по имени селении и принимает у себя в доме странствующего по дорогам Палестины Иисуса. Марфа хочет встретить гостя с честью и заботится о большом угощении, в то время как ее сестра Мария, сидя у ног Учителя, слушает Его наставления. Такое поведение, вообще говоря, противоречило нормам поведения женщины в иудейском мире, и Марфа просит, чтобы Иисус призвал ее сестру заняться хлопотами по хозяйству. В ответ Иисус заявляет, что Мария «избрала благую часть, которая не отнимется у нее», а суетиться сверх меры не нужно.

В Евангелии от Иоанна (Ин 11,1-45) Марфа, ее брат Лазарь и сестра Мария живут в Вифании близ Иерусалима. Они – близкие друзья Иисуса, Который питает к ним особое расположение. Лазарь тяжело заболевает, а Иисус как бы нарочито медлит прийти, так что Лазарь в конце концов умирает. Наконец, появляется Иисус. Активная Марфа тут же устремляется Ему навстречу, в то время как Мария остается дома. Марфа выказывает свою сильную веру, говоря: «Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог». И затем: «Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир!»

Эпизод заканчивается воскрешением Лазаря, и Иисус говорит Марфе: «Не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?»

В еще одном эпизоде из Евангелия от Иоанна (Ин 12,1-3) Иисус за шесть дней до Своей последней Пасхи вновь гостит в доме Марфы, Марии и Лазаря, причем Марфа по обыкновению прислуживает за столом, а Мария помазывает ноги Спасителя миром и отирает их своими волосами.

Из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»:

В день памяти святой Марфы мы имеем возможность вновь оказаться в Вифании, в доме, который почтил Своим присутствием неоднократно здесь бывавший Иисус. Проживавшая здесь семья, членами которой были сестры Марфа, Мария и брат их Лазарь, с необычайной сердечностью принимала у себя Господа. Под крышей этого дома Он мог дать отдых Своему, утомленному бесконечными странствиями по городам и селениям Палестины телу. Иисус пожелал находиться здесь, в обществе друзей и в последние дни накануне Своих Страстей. В доме Марфы Он словно бы укрылся от ненависти и презрения со стороны фарисеев. О чувствах Учителя по отношению к семейству из Вифании свидетельствует евангелист Иоанн: Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря (Ин 11,5). Он был их другом!

Евангелие сегодняшней святой Мессы (Ин 11,17-27) рассказывает нам о появлении Иисуса Христа в Вифании спустя четыре дня после смерти Лазаря. Чуть раньше, когда Лазарь еще только болел, его сестры обратились к Учителю с отчаянным призывом: Господи! вот, кого Ты любишь, болен (Ин 11,3). Иисус же, пребывавший в тот момент в Галилее, на расстоянии нескольких дней пути, пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею (Ин 11,6-7). Иначе говоря, Он умышленно медлил. Когда же Господь с учениками пришел, наконец, в Вифанию, Лазарь был уже четыре дня как похоронен.

Марфа, всегда такая гостеприимная и активная, вероятно первой узнала о том, что Иисус приближается к ее дому и поспешила Ему навстречу. Несмотря на то, что Господь, как казалось, не откликнулся на ее просьбу, ее доверие и любовь к Нему отнюдь не стали меньше. Господи, — сказала она, — если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой (Ин 11,21). Марфа, хотя и очень деликатно, упрекает Господа за то, что Он не пришел раньше, чтобы исцелить ее больного брата. А Иисус, обращаясь с ней очень ласково, может быть, даже с улыбкой на устах, дает неожиданный ответ: воскреснет брат твой. Марфа, считая эти слова обычным утешением и относя их к всеобщему воскресению, заметила: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. И тут Иисус дает поразительное свидетельство о Своем Божестве: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет, а затем спрашивает Марфу: Веришь ли сему? Кто мог бы усомниться в истинности этого свидетельства? Я есмь воскресение и жизнь! Я…! Я – Первопричина всего существующего. Иисус – это Жизнь, не только та жизнь, которая вышла из рук Создателя, но и жизнь сверхприродная, которую пробуждает благодать в душе странствующего человека. Слова, сказанные Христом, придают нам уверенности, приближают нас к Нему, и мы, вслед за Марфой, исповедуем веру в Него: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир (Ин 11,27). Спустя несколько минут после того, как это исповедание впервые прозвучало, Господь воскресил Лазаря.

Мы восхищаемся верой Марфы и стремимся подражать ее доверительной преданности Наставнику. «Ты видел, с какою любовью, с каким доверием друзья общались со Христом? С какой естественностью упрекают Его сестры Лазаря в том, что не было Его рядом: ”Мы посылали сказать Тебе… Если бы Ты был здесь!…” – Доверительно, не торопясь, скажи Ему: ”Научи меня общаться с Тобой с любовной дружественностью Марты, Марии и Лазаря; как общались с Тобой и первые Двенадцать Твоих учеников, хотя поначалу следовали они за Тобой, возможно, вдохновленные не самыми божественными побуждениями» (св. Хосемария Эскрива).