28 мая – праздник Вознесения Господня по Юлианскому календарю

О празднике Вознесения Господня, отмечаемом в четверг на 40-й день после Пасхи, на странице сайта «Православие и мир» размышляет священник Андрей Мизюк.

Сколько раз, читая о Вознесении в Евангелии, я ловил себя на мысли, что мне почему-то грустно. Невольно создавалось впечатление некоторой оставленности, какой-то вынужденной самостоятельности. Почти как в детстве, когда ты внезапно понимаешь, что едешь на велосипеде без старшего страховщика сзади, который поддерживает тебя, чтобы ты не упал, потеряв равновесие. А вот ты уже и едешь сам, а этот человек стоит сзади и улыбается, видя, что ты наконец-то поехал. И тут одно из двух: либо дальше крутить педали и ехать, либо окончательно испугаться и шлепнуться.

Да, понимаю, не совсем корректный пример. Но каким-то невероятным образом обращение к Писанию всегда возвращает память к детству. К каким-то событиям, к случаям, когда что-то было сделано тобой самостоятельно впервые. А еще — чтобы вспомнить о том, что в детстве ты был совсем другим, и попробовать глазами этого «другого» услышать, прочитать и почувствовать эти слова, эту Книгу, эти события. И здесь ведь тоже событие из детства. Детства нашей Церкви. Когда нас самих еще не было, когда все мы — Церковь, были совсем другими. И неизменно было и есть только одно — Христос.

Но выше написанное — это, конечно, лирика. Христос никого и нигде не оставил. Его слова: «Я с вами во все дни до скончания века» — это не просто слова ободрения апостолов, это сообщение нам сегодняшним. Не из глубины веков, а из реальности божественной вечности, из настоящего, которое мы часто не чувствуем в своих буднях, в своих бесконечных делах и заботах. И, может быть, особенно остро сейчас, когда и обыденное наше рухнуло и куда-то исчезло, а наступило странное, непредсказуемое и неизвестное. Когда реальность не влезает ни в голову, ни в сердце, а сожаление и тоска по привычной жизни парализуют и вынуждают застывать в ретроспективе и мыслях о том, что я не ценил и не любил в той прошлой и спокойной жизни.

Хорошо бы как раз и вспомнить об этих словах Христа. Ведь Он всегда Тот же. И сказанное Им две тысячи лет назад сегодня и сейчас звучит так же в нашем сердце. «Я с вами…». И с этими словами сделать шаг. Из стресса, из страха, из жалости к себе и прежней жизни. Ведь если мы с вами родом из детства, то и наша Церковь оттуда же.

Апостолы, ходившие по земле со Христом, видевшие Его, слышавшие Его, осязавшие Его, видят Его теперь восходящим к Отцу, слышат Его обетование и понимают, что теперь и им надлежит совершать те дела, которые совершал Он. Им обещан Утешитель, и Он придет, но ныне Христос возносится одесную Отца, возносится Своей Воскресшей человеческой Плотью, обещая не оставлять, пребывать с учениками и всеми нами до конца этого мира.

«Так откуда ж взялась печаль?». Христос во плоти возносится в горнее Царство. А это означает, что Небо открылось человеку, открыло объятия, причем еще там, на Кресте, что отныне мы все, откликнувшиеся на зов Божий, держим путь Домой. И что Там, Дома, нас ждут, и что тела наши, почившие во времени и земной персти, в Вечности будут воскрешены. И, может быть, тогда этот страшный вопрос: «Адам, где ты?», — который может быть задан любому из нас, не станет обличением и не будет услышан как приговор. Ибо не в ветхом, но в Новом Адаме, во Христе мы воскреснем, не обвиняя никого и ничего не страшась.

Но об этом, конечно, легко рассуждать. А как же завтра, а что с работой, учебой, когда, наконец, мы вернемся к прежней жизни? Это насущные вопросы, сердитые и актуальные. К сожалению, совсем не просто, с головной болью о них, рассуждать о вечности и воскресении мертвых. Тем паче, что и страх болезни и смерти для нас теперь не нечто отдаленное, что случается с кем-то другим. Как жить? Наверное, постараться идти дальше. Возможно, понять, что вся наша прежняя жизнь, с ее монотонными и не очень буднями, вовсе не была такой уж и спокойной. Привычной, да. Но ведь кто-то привыкает и к налетам и ночным обстрелам, где-то засыпают, не всегда рассчитывая даже проснуться утром. Может быть, вся эта прежняя жизнь и не была никаким движением вперед. И где в ней было место Богу, теперь даже неизвестно. И было ли оно вообще.

Слова, эти слова — «Я с вами», вот теперь они, возможно, то самое лекарство, то противоядие, та сила, которая дает нам возможность понять, что перед нами мир, завещанный и оставленный нам Христом. Мир, который сегодня очень нуждается в Его Слове, мир, который нуждается в милосердии и сострадании. В тех дарах Духа, с которыми апостолы самостоятельно пошли по всему свету, не зная, что и где с ними приключится, забыв о том, что когда-то их жизнь была привычна и устроена. И вернувшись в детство, ты вдруг поймешь, что ты поехал на велосипеде сам. Но тот, кто помог тебе ощутить и поймать равновесие, всегда смотрит тебе вслед и радуется твоей маленькой победе над собой и страхом, и будет рядом, даже если ты упадешь.

Мы живем в новом мире. А с другой стороны, ничего нового в нем нет. Разве что теперь яснее стало одно: мы очень нужны друг другу, мы нужны другим людям, тем, кому сегодня так не хватает поддержки, слова, сочувствия. И если прежде мы этого не замечали, то это прежнее должно пройти. А мы — стать другими. Постараться. Попробовать. Не бояться. Хотя это и страшно.

Но есть замечательные и прекрасные евангельские слова, с которыми каждый из нас принимал Святое Крещение: «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».