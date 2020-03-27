27 марта: всеобщая молитва и благословение Urbi et Orbi

Папа Франциск пригласил католиков всего мира духовно присоединиться к молитве, которую он начнёт 27 марта в 18 часов по римскому времени, и к поклонению Пресвятым Дарам. Молебен продлится около часа. У центрального входа в собор Святого Петра будут помещены икона Salus Populi Romani и чудотворное Распятие из церкви Сан-Марчелло-аль-Корсо. После чтения из Священного Писания Папа Франциск произнесет размышление. Пресвятые Дары будут выставлены в атриуме базилики. Молитва Святейшего Отца завершится Евхаристическим благословением Urbi et Orbi посредством масс-медиа. К молебну можно присоединиться с веб-страницы Vatican News.

Всем, кто духовно присоединится к этому молебну с помощью СМИ, будет предоставлена полная индульгенция согласно правилам, изложенным в недавнем Декрете Апостольской пенитенциарии.