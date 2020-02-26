26 февраля – начало Великого Поста у католиков латинского обряда

26 февраля – Пепельная среда, начало Великого Поста.

«От имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Кор 5,20)

Также и в этом году Господь дарует нам благоприятное время, чтобы мы смогли подготовиться к празднованию с обновлённым сердцем великой Тайны Смерти и Воскресения Иисуса, краеугольного камня личной и общинной христианской жизни. К этой Тайне мы должны постоянно возвращаться и умом, и сердцем. Действительно, она не перестаёт расти в нас в той мере, в какой мы участвуем в её духовной динамике и вовлекаемся в неё своим свободным и великодушным ответом.

(…)

Благотворно глубокое созерцание Пасхальной Тайны, благодаря которой нам даровано Божье милосердие. Действительно, опыт милосердия можно пережить лишь встречаясь «лицом к лицу» с Распятым и Воскресшим Господом, «возлюбившим меня и предавшим Себя за меня» (Гал 2,20). Нужен разговор по душам, диалог между друзьями. Вот почему во время Великого Поста так важна молитва. Ещё прежде чем быть обязанностью, она выражает необходимость ответа на Божью любовь, которая всегда предшествует нам и нас поддерживает. Христианин молится, понимая, что он недостоин этой любви. Молитва может принимать различные формы, но в Божьих глазах действительно важно лишь то, что она глубоко врезается в наше естество, – до такой степени, что сокрушает затверделость нашего сердца, дабы ещё больше обратить его к Богу и к Его воле.

Давайте же в это благоприятное время позволим Богу сопровождать нас, как Израиля в пустыне (ср. Ос 2,16), чтобы мы услышали наконец голос нашего Жениха: пусть он зазвучит в нас ещё глубже и доступнее. Чем больше мы позволим Его Слову затронуть нас, тем больше сможем испытать Его безвозмездное милосердие к нам. Поэтому не дадим этому времени благодати пройти мимо; оставим самонадеянные иллюзии, будто мы – хозяева и времени, и способов нашего обращения к Богу.

Тот факт, что Господь заново дарует нам благодатное время для обращения, никогда не должен восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Этот новый шанс должен пробудить в нас чувство признательности и вывести из спячки. Несмотря на порой драматическое присутствие зла в нашей жизни – как и в жизни Церкви и мира, – это пространство, дарованное для перемены курса, выражает упорную волю Бога не прерывать с нами диалог спасения. В Распятом Иисусе, Которого Бог «сделал для нас жертвою за грех» (2 Кор 5,21), эта воля дошла до того, что все наши грехи обрушились на Его Сына, вплоть до «обращения Бога против Самого Себя», как говорил Папа Бенедикт XVI (ср. Энциклика Deus caritas est, 12). Ибо Господь любит и врагов Своих (ср. Мф 5,43-48).

(…)

Предоставить Пасхальной Тайне центральное место в жизни – это означает сострадать ранам Распятого Христа, зияющим во многих невинных жертвах войн, в посягательствах на жизнь, от нерождённых до стариков, в многочисленных формах насилия, в экологических катастрофах, в неравномерном распределении земных благ, в торговле людьми во всех её формах и в безудержной жажде прибыли, которая является одной из форм идолопоклонства.

(…)

Я взываю к опеке Пресвятой Богородицы над грядущим Великим Постом, дабы мы вняли призыву примириться с Богом, дабы мы взирали сердцем на Пасхальную Тайну и обратились к Господу через открытый и искренний диалог с Ним. Таким образом мы сможем стать тем, что Христос говорит о Своих учениках: солью земли и светом миру (см. Мф 5,13-14).

ПАПА ФРАНЦИСК

Из Послания на Великий Пост 2020 г.