22 ноября. Святая Цецилия, дева и мученица. Память

Святая Цецилия – римская мученица III столетия. Считается небесной покровительницей церковной музыки.

Цецилия родилась около 200 г. в аристократической римской семье и уже в ранней юности стала христианкой. Она принесла Господу тайный обет целомудрия, под пышными одеждами, приличествующими ее положению, носила власяницу, а всё свободное время посвящала помощи неимущим.

Родители, ничего не знавшие о тайной жизни Цецилии, постановили выдать ее замуж за знатного язычника Валериана. Тогда Цецилия воззвала к Богу, и хотя бракосочетание формально состоялось, ей удалось уговорить супруга воздержаться от телесной близости. По ее молитве Валериан увидел ангела, который духовно повенчал молодых перед Богом, водрузив на голову Цецилии белый венок из лилий, символизирующий целомудрие, а на голову Валериана – розовый. Спустя какое-то время Валериан, а затем и его брат Тибурций, сами обратились ко Христу. Трое молодых людей, объединенных духовными узами, самоотверженно служили римским беднякам, не жалея для этого своего имущества. Братья Валериан и Тибурций тайно хоронили тела мучеников-христиан, которые после казни бросали без погребения в назидание прочим.

В 230 г. они были арестованы по доносу. Римский префект Турций Алмахий принуждал их принести жертвы языческим богам, а получив отказ, велел их бить плетьми. Валериан, также причисленный впоследствии к лику святых, ободрял своих близких во Христе, призывая их не бояться мук и твердо стоять за истину. В конце концов, префект приговорил Валериана и Тибурция к смертной казни. Приговор должны были привести в исполнение вне городской черты. Братья проповедовали Благую Весть сопровождавшим их к месту казни воинам, призывая их стать христианами, и их слово не осталось без ответа. Командир отделения Максим уверовал, привел приговоренных к себе домой, где и принял Крещение вместе со всей семьей. На следующий день Валериан и Тибурций всё же были казнены. Максим открыто объявил себя христианином, засвидетельствовав, что видел, как души казненных возносились на небеса. Его замучили, забив насмерть плетьми.

А тем временем Цецилия, временно оказавшись на свободе, успела раздать нуждающимся остатки родового имущества и обратить ко Христу еще 400 римлян. Вскоре схватили и ее и пытались умертвить в раскаленной паровой бане, но безуспешно. Тогда ее приговорили к смерти через отсечение головы. Но палач так и не сумел сделать это, лишь трижды тяжело ранив ее. Четвертого же удара римские обычаи того времени не допускали. Цецилия страдала еще три дня. Будучи в полном сознании, она призывала окружающих к обращению, и умерла с молитвой на устах.

Христиане похоронили тело святой мученицы Цецилии в катакомбах и веками молились у ее гробницы. В IX веке Папа Пасхалий I торжественно перенес ее мощи в новоосвященную римскую базилику ее имени – храм Святой Цецилии в Трастевере. Тот же Папа повелел хранить голову св. Цецилии отдельно, в монастыре Санти-Куаттро-Коронати. Но когда в 1599 г. саркофаг с мощами был вскрыт, голова оказалась вместе с телом. Все присутствовавшие при вскрытии мощей подтвердили их нетленность. Затем мощи нашли свое окончательное пристанище под престолом базилики Св. Цецилии в Трастевере (Санта-Чечилия-ин-Трастевере). Участвовавший во вскрытии мощей скульптор Мадерно запечатлел увиденное им тело св. Цецилии в фигуре, ныне хранящейся в Санта-Чечилия-ин-Трастевере (копия находится в катакомбах Св. Каликста).

С XVI века св. Цецилию считают небесной покровительницей церковной музыки, поскольку по преданию, когда ее вели к брачному венцу и язычники вокруг упражнялись в пении своих песен, Цецилия воспевала истинному Богу псалмы и другие духовные песнопения. В иконографии святую деву Цецилию изображают с мечом и розой, а также с разными музыкальными инструментами: скрипкой или клавишными (орган, клавесин, фисгармония, челеста). Композитор Гендель в 1739 г. всего за восемь дней написал «Оду на день Св. Цецилии» и 22 ноября она была исполнена в одном из лондонских театров. В России ее впервые в истории исполнили 22 ноября 2008 г. в Новосибирске, в Камерном зале местной филармонии (бывший «Дом Ленина»).

Святая Цецилия

Праздник святой Цецилии справляют у нас в ноябре.

И когда разложат плоды в домах и приберут во дворе,

Мы увидим, как возами везут и сгружают у базилики

Контрабасы, цимбалы, тромбоны, пюпитры – все

сосуды музыки.

Это поддержка могучему хору в четыреста голосов.

Спелый голос земли, умный голос людей –

с приношением звука идем мы под Божий кров.

Но ранней весной гонений, в сверкающих ветвях

Цецилия, не дожидаясь цветенья, запела первой

из певчих птах!

У нее три ноты, вот и всё: слушайте, зиме конец!

Лютой языческой зиме, смерти и скорби и скверне сердец!

Девушка, не сотворившая зла, дитя, которое весело

твердит всё, что знает…

Палач! напрасно секира твоя трижды над ней взлетает!

Тьфу, ненавистник счастья! человеческой рукой

Не оборвешь в этом нежном горле клекот гаммы святой!

И каждый раз, как ты, трудясь, рубишь во весь замах,

Мелодии срубленная голова

во всей красе поднимается

с улыбкой на губах!

Так, когда кончит богослов и все аргументы сведет,

Когда больше не хочет она говорить – слушайте: Церковь поет!

Платье Цецилии ало, и с каждым ударом хлещет кровь сильней!

Слышите, с каждым ударом выше этот голос,

победитель всех смертей!

И наконец, покидая дитя, которое больше ее

не удержит, ее, которой не вынесет мир,

Ликующая Аллилуйя летит в свой небесный сапфир!

Поль Клодель