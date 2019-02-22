22 февраля. Кафедра Святого Апостола Петра. Праздник

С IV века у христиан Рима существовал праздник Кафедры Св. Петра (впервые упомянут в Филокалианском календаре в 354 г.) в память о том, что этот Первоверховный Апостол был первым епископом Вечного Города. Об этом факте единогласно сообщает всё древнее церковное предание, а первое письменное свидетельство об этом мы находим у св. Климента Римского (конец I столетия). По мере того, как с ходом времени служение Римского Епископа постепенно раскрывалось во всей своей полноте в качестве краеугольного камня, обеспечивающего единство Вселенской Церкви, первоначально местный римский праздник получил всеобщее распространение.

До литургической реформы 1969 г. в Католической Церкви существовало два праздника, связанных с (епископской) Кафедрой Св. Петра, – Кафедры Святого Петра в Риме (18 января) и Кафедры Святого Петра в Антиохии (22 февраля). В нынешнем церковном календаре оба праздника объединены в один под общим названием Кафедры Святого Петра, который отмечается 22 февраля.

Слово кафедра означает седалище (кресло) или трибуну, с которой выступает университетский профессор или епископ. Уже отцы Церкви использовали это понятие как символ епископской власти, а прежде всего – власти Римского Епископа. Святой Киприан (III век) в этой связи высказался следующим образом: «Петру отдано первенство, чтобы он явил, что есть Церковь Христа, а также Кафедра», т.е. власть учить и управлять. Стремясь еще сильнее подчеркнуть значение единства, Святой добавляет: «Один Бог, один Господь, одна Церковь и одна Кафедра, учрежденная Христом».

Жители Рима, в память о том, что апостол Петр сделал этот город своей столицей, окружали глубоким почитанием старинную деревянную кафедру (седалище, трон), на которой, согласно древнему преданию, восседал Князь Апостолов. Святой Папа Дамас в IV веке перенес ее в построенный им на Ватиканском холме баптистерий. Эта кафедра была открыта для публичного почитания на протяжении многих веков и притягивала к себе паломников со всех концов мира. Когда же был построен существующий и поныне собор Святого Петра, было принято решение хранить почитаемую кафедру подобно прочим драгоценным реликвиям. Ныне, в глубине соборной апсиды находится, занимая место запрестольной иконы или статуи, так называемая «пещера Бернини». Это – великое хранилище реликвий, в котором и пребывает трон Апостола, помещенный в футляр из бронзы и серебра, и освященный символикой Святого Духа.

Среди древнейших, восходящих к IV столетию церковных праздников, упомянуто и Natale Petri de Cathedra, т.е. день установления понтификата Петра. Введением этого праздника стремились подчеркнуть значимость епископства Князя Апостолов, его учительскую и иерархическую власть в городе Риме и во всём христианском мире. Впрочем, праздники, связанные с годовщиной возведения в архиерейский сан и принятия архиерейской власти, практиковались и в других епископских столицах. Однако там это было делом чисто епархиальным. Лишь Столице Петра было присвоено наименование Кафедры, лишь она одна изначально почиталась во всём христианском мире. В своей проповеди, приуроченной к этому празднику, святой Августин говорит следующее: «Отмечаемое нами сегодня празднование было названо нашими предшественниками Кафедрой. Таким образом оно напоминает о том, что первому из апостолов была вверена Епископская кафедра». Оно напоминает также о необходимости любить и почитать того, кто представляет Христа на земле.

Церковное предание гласит, что апостол Петр некоторое время пребывал в Антиохии, городе, где ученики… в первый раз стали называться христианами (Деян 11,26). Там он проповедовал Евангелие, а затем вернулся в Иерусалим, где разразилось кровавое преследование христиан. Царь Ирод, только что казнивший апостола Иакова, видя…, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра (Деян 12,3). Освободившийся с помощью Ангела Петр был вынужден оставить Палестину и пошел в другое место (Деян 12,17). В Книге Деяний не сказано, куда именно он пошел, но предание указывает, что пошел он в Вечный Город. Святой Иероним утверждает, что Петр пришел в Рим во второй год императора Клавдия, т.е. в 43 г. от Р.Х., и находился там на протяжении 25-ти лет, вплоть до своей смерти в 67 г.. Некоторые исследователи допускают, что Петр совершил несколько путешествий в Рим. Первое из них имело место после его вынужденного возвращения в Иерусалим в связи с Собором (ок. 49 г.), а затем было еще несколько миссионерских поездок.

Апостол Петр пришел в город, бывший столицей тогдашнего цивилизованного мира, «чтобы, — как пишет об этом святой Лев Великий, — свет истины, предназначенной для спасения всех народов, поскорее распространился из главы по всему телу мироздания. Ибо какой человеческой расы не было в этом городе? Какой из народов не внимал тому, чему учил их Рим? Вот – подходящее место для ниспровержения лжеучений, для разоблачения земного мудрствования, для осуждения бессмысленных жертвоприношений. Здесь со всем тщанием рассматривали и отвергали все ложные измышления»

Таким образом галилейский рыбак стал скалой и основанием Церкви, а своей столицей сделал Вечный Город. Отсюда он свидетельствовал о своем Учителе, как делал это прежде в Иудее, Самарии, Галилее и Антиохии. С этой Римской Кафедры он управлял всей Церковью, учил всех христиан. Здесь же, по примеру Наставника, он пролил собственную кровь, подтверждая тем истинность возвещаемого им учения.

Гробница Князя Апостолов, находящаяся, как свидетельствует предание и как подтверждают археологические исследования, под алтарем Исповедания Ватиканской базилики – это видимое и осязаемое знамение роли Симона Петра во Вселенской Церкви. Этот человек, по явно выраженной воле Божией, стал мощным, надежным и непоколебимым фундаментом всего церковного здания. В его учении, как и в учении его преемников, звучит безошибочный глас Христов. Вот почему наша вера зиждется на прочном основании.

Евангелие сегодняшней святой Мессы (Мф 16,13-19) приводит слова Иисуса, сказанные вблизи Кесарии Филипповой. В них – обетование Петру и его преемникам в служении Церкви: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.

При этом роль Петра и всех его преемников следует понимать именно как служение. Согласно превосходному определению Папы Григория Великого, они исполняют служение как servus servorum Dei. Это определение успешно противостоит соблазну отделить власть от служения, что было бы несовместимо с евангельским разумением власти: Я посреди вас, как служащий (Лк 22,27).

Из Рима Петр – то с помощью Посланий, то лично или через своих представителей – утешает, обличает и утверждает в вере христиан, число которых постоянно умножается во всех регионах Римской империи. В первом чтении Петр торжественным образом обращается к пастырям Поместных Церквей Малой Азии, призывая их к нежному попечению о вверенной их заботам пастве: пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия (1 Петр 5,2). Этот призыв напоминает слова Иисуса о Добром Пастыре, а также повеление, данное им Петру после Воскресения: паси агнцев Моих…, паси овец Моих (Ин 21,15-17).

Именно это задание доверено Господом Петру и его преемникам – управление прочими пастырями, руководящими своей паствой, попечение обо всём народе Божием, утверждение его в вере, забота о чистоте его богопочитания и нравов, изъяснение – с помощью Святого Духа – истин, принадлежащих к залогу веры. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память, — пишет Апостол в одном из своих Посланий (2 Петр 1,12-15).

Сегодняшний праздник может стать еще одним поводом продемонстрировать свою сыновнюю верность учению Святейшего Отца, вообще Священному Учительству Церкви. Стоит также задаться вопросом, насколько ревностно мы осваиваем это учение и воплощаем его в жизнь. Любовь к Папе – это признак нашей любви ко Христу. Любовь к понтифику, почитание его, проявляются в ежедневной молитве за Папу и в намерениях Папы. Эта любовь должна быть засвидетельствована особым образом в некоторых чрезвычайных обстоятельствах, как то: в ходе апостольских визитов Папы, во время его болезни, в ситуации усилившихся нападок на Папу и Церковь, или если нам посчастливится оказаться рядом с ним…

Из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»