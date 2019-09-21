21 сентября. Святой Матфей, Апостол и Евангелист. Праздник

Имя «Матфей» – иудейского происхождения и означает «дар Яхве». Человек с таким именем упомянут в перечне Двенадцати апостолов в синоптических Евангелиях (Мф 10,3, где он к тому же назван «мытарем»; Мк 3,18 и Лк 6,15) и в Книге Деяний (Деян 1,13). Кроме того, в Евангелиях от Марка (Мк 2,13-17) и Луки (Лк 5,27-32) рассказано о призвании Иисусом мытаря (сборщика податей) по имени Левий (Алфеев, т.е. сын Алфея), а в Мф 9,9-13 в той же истории фигурирует человек по имени Матфей. Принято считать, что Матфей и Левий Алфеев – это одно и то же лицо. Церковная традиция приписывает ему составление канонического Евангелия, которым открывается свод книг Священного Писания Нового Завета.

В остальном о жизни и служении апостола Матфея сохранилось очень немного сведений. По одним источникам он проповедовал в Эфиопии, где и принял мученическую кончину около 60 г. Но другие предания называют местом его смерти город Иераполис в Малой Азии или селение Гонио в Грузии (Аджарии) в 15 км к югу от Батуми и в 5 км к северу от турецкой границы. Так и его гробница по одной версии находится в Гонио, а по другой – в итальянском городе Салерно.

Святой апостол Матфей считается небесным покровителем бухгалтеров, таможенников и всех финансовых служб.

Три первых Евангелия включают рассказ о призвании мытаря Левия – будущего апостола Матфея, и помещают его сразу же после истории об исцелении расслабленного в Капернауме. По всей видимости, в тот же самый день, когда произошло исцеление, или днем позже, Иисус в окружении толпы людей направился к берегу озера (Мк 2,13). Путь лежал мимо таможни, где взимали налог за перевоз товаров из одной провинции в другую. Небольшой порт Капернаума как раз считался «пограничным». Отсюда товары переправлялись в провинцию Перея, располагавшуюся по другую сторону Галилейского озера.

Мытарь (таможенник) Матфей служил Ироду. Он не был облечен властью, а лишь собирал налоги. Его профессия не была в почете, лучше сказать, была в презрении у всех набожных иудеев, хотя кому-то из них и казалась соблазнительной: работая в таможне, легко можно было обогатиться. Можно предположить, что Матфей имел в таможне хорошую должность Об этом свидетельствует то обстоятельство, что он был в состоянии устроить в доме своем большое угощение; и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними (Лк 5,29).

Иисус, заметив Матфея, предложил ему последовать за Собой. А тот встал и последовал за Ним (Мф 9,9). Иначе говоря, дал немедленный и великодушный ответ. Наверняка, Матфей и раньше был знаком с Иисусом. Он давно ждал этого знаменательного мгновенья, а потому, ни секунды не колеблясь, оставил всё и принял приглашение. О том, что происходило в его душе, знает лишь один Господь Бог. А о том, чем так привлек его Иисус, мог бы поведать лишь сам Апостол. Но, так или иначе, он оставил свою конторку и последовал за Господом. Выявив решительную твердость и немедленно отказавшись от всех мирских интересов, он своим совершенным послушанием доказал, что Господь призвал его вовремя.

Желая отметить день своего призвания и поблагодарить за него, святой Матфей устроил в своем доме большое пиршество и пригласил на него своих друзей, многие их которых считались «грешниками». Происходящее иллюстрирует, насколько безмерной была радость вновь призванного Апостола. Казалось бы, как можно не радоваться такому призванию стать ближайшим учеником Господа – этому величайшему из возможных сокровищ!? Но ведь Иисус предстал тогда перед вчерашним мытарем отнюдь не в сиянии Своей небесной славы, а в смиренном облике бродячего проповедника, которого вовсе не жаловала духовная и светская «элита» того времени. И если принять во внимание те жертвы, с которыми сопряжено подлинное следование за Христом, то легко можно и опечалиться, подобно богатому юноше, не пожелавшему расстаться со своим большим имением (ср. Лк 18,18). Тот юноша думал лишь о том, что он теряет. А Левий-Матфей терял больше, чем большинство других апостолов. Те, будучи рыбаками, могли в любой момент вернуться к кормившему их промыслу, а вот покинувший свой пост таможенник едва ли мог рассчитывать на возвращение на свое «теплое местечко», наверняка тут же занятое другим человеком. И, тем не менее, Матфей не только не проявил колебаний (он последовал за Учителем «тотчас»), но и публично выказал свою великую радость по поводу происшедшего.

Апостол Матфей дал исключительной силы свидетельство о жизни и деятельности своего Наставника. Он вошел в круг Двенадцати, следовавших за Христом везде, куда бы Он ни пошел. Он слушал Его проповеди, был свидетелем совершенных Им чудес, участвовал в Тайной Вечере, где было установлено таинство Евхаристии, а из уст Господа прозвучало Его завещание, в центре которого – заповедь любви. Он сопровождал Христа в Гефсимании, а потом бежал с другими учениками и оставил Учителя одного. Он пережил великую радость пасхального утра, встретил Воскресшего, видел Его Вознесение, и получил от Него повеление проповедовать Благую Весть по всему миру, вплоть до края земли. А в день Пятидесятницы на него, как и на других учеников, и на Марию, сошел Святой Дух. Сколько же милых сердцу воспоминаний пробуждалось в его уме, когда он писал свое Евангелие! Он прекрасно сознавал, что это значит, быть рядом с Господом. И что сталось бы с ним, если бы тем далеким утром он так и остался за своей таможенной конторкой, а не пошел бы за Господом…

По материалам книги Ф. Карвахала «Христос проходит рядом»