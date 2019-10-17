17 октября. Святой Игнатий Антиохийский, епископ и мученик. Память

Святой Игнатий Антиохийский – священномученик Древней Церкви, относимый к мужам апостольским. Вошел в историю Церкви еще и благодаря своим семи посланиям, в которых св. Игнатий, полемизируя с гностиками, отстаивает материальную реальность воплощения Сына Божия, а также дает свидетельство в пользу известного нам иерархического устройства Церкви. Он же впервые в письменной церковной традиции использовал наименование «Католическая» по отношению к истинной Церкви.

Игнатий родился, видимо, в Антиохии Сирийской и стал епископом христианской общины этого города предположительно в 68 г. Св. Иероним Стридонский называет Игнатия учеником апостола Иоанна Богослова.

В церковной традиции за Игнатием Антиохийским закрепилось прозвище Богоносец. По одной из версий его происхождения, именно он был тем ребенком, которого Иисус взял на руки, призывая апостолов «быть как дети» (Мф 18,2-5). Но чаще в этом слове видят свидетельство об Игнатии, как «евангелическом человеке», носителе Святого Духа запечатлевшего в его личности образ Христа.

Игнатий был первым крупным христианским богословом и писателем нееврейского происхождения и неукорененным в еврейской культуре. Предполагают, что по национальности он был сирийцем, поскольку греческий язык его посланий несовершенен.

По утверждению церковного историка Евсевия Кесарийского (IV век), Игнатий был вторым по счету после апостола Петра епископом Антиохии, а его предшественником был некто Еводий. Но Феодорит Кирский настаивает, что Игнатий был преемником самого апостола Петра. В связи с этим, некоторые исследователи допускают, что в Антиохии I века могло быть два епископа: для христиан из иудеев (Еводий) и для христиан из язычников (Игнатий).

Св. Иоанн Златоуст называет Игнатия «образцом добродетелей, явившим в лице своем всё достоинство епископа».

Согласно Евсевию Кесарийскому, Игнатий был отправлен под стражей в Рим в 107 г., в правление императора Траяна, где принял мученическую смерть, будучи растерзан львами на арене цирка. Направляясь на судебный процесс в Рим через Малую Азию, Игнатий стал автором семи дошедших до нас посланий. Пять из них были обращены к христианским общинам малоазиатских городов Эфеса, Магнезии, Траллии, Филадельфии и Смирны, в лице своих представителей приветствовавших исповедника проезжавшего по их территории и желавших получить от него благословение. Еще одно послание обращено лично к епископу Смирнскому Поликарпу, а еще одно – к Римской христианской общине, причем Игнатий называет Римскую общину «председательствующей [во Вселенской Церкви] в любви».

Все послания написаны Игнатием в состоянии высокого воодушевления и жажды мученичества, которое является в его глазах обязательным условием достижения христианского совершенства. Особенно это характерно для Послания к Римлянам, в котором автор настоятельно просит и даже умоляет членов Римской общины (среди которых, вероятно, могли быть влиятельные люди) не ходатайствовать о его освобождении или отмене смертного приговора:

«Умоляю вас, — пишет святой Игнатий, — не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищею зверей и посредством их достигнуть Бога…

О, если бы не лишиться мне приготовленных для меня зверей! Молюсь, чтобы они с жадностью бросились на меня… Лучше мне умереть за Иисуса Христа, нежели царствовать над всею землею… Хочу быть Божиим… Моя любовь распялась и нет во мне огня, любящего вещество, но вода живая, говорящая во мне, взывает мне изнутри: „Иди к Отцу”».

Все послания св. Игнатия к поместным Церквам составлены по одной схеме. Сначала следует похвала Церкви и ее епископу. Затем Игнатий со смирением заявляет, что пишет не из претензий на авторитетное учительство, а из любви и ради предостережения верующих. Далее следуют увещания трех родов. Во-первых, Игнатий призывает своих адресатов заботиться о единении и согласии с епископом, повиноваться ему как Господу и ничего не делать без него. Во-вторых, избегать еретиков, под которыми, судя по контексту, подразумеваются гностики, отрицающие материальность Боговоплощения, и иудействующие (лица, продолжающие держаться иудейских обычаев, по Игнатию Антиохийскому, к Католической Церкви не принадлежат). И, наконец, наступает очередь увещаний общего нравственного толка: хранить веру и любовь, быть христианами не на словах только, но и на деле, подражая Иисусу Христу.

Богословие св. Игнатия Антиохийского имеет ярко выраженный христоцентричный характер: «Его ищу, за нас умершего. Его желаю, за нас воскресшего». Иисус Христос был прежде веков у Отца и наконец явился видимо. Но его воплощение было облечением в реальную материальную плоть, так что Он «соделался человеком совершенным». Таким же образом Он реально, а не «призрачно», пострадал, принял смерть на кресте и воскрес. Вследствие облечения Сына Божия и Бога в человеческое естество человеческие предикаты теперь могут быть приписаны Богу. Поэтому Игнатий говорит о «крови Бога», «страданиях Бога»…

Обращаясь к христианским общинам, св. Игнатий свидетельствует о богоустановленном характере известной нам трехступенчатой церковной иерархии: диаконы – пресвитеры – епископ. «Без них нет Церкви». В собственном смысле Епископом является Сам Бог: епископы поставляются по Его воле и являются Его служителями на земле; поэтому им нужно повиноваться, как Богу, как домоправителям, посланным Домовладыкой. В повиновении епископам – признак истинных христиан. «Которые Иисус Христовы, те с епископом». Пресвитерство призвано быть согласным с епископом «как струны в цитре». На епископов следует взирать как на представителей Самого Бога Отца или как на Иисуса Христа, на пресвитеров – как на Коллегию Апостолов, а на диаконов – как на служителей Церкви Божией. Епископу и пресвитерам необходимо беспрекословно повиноваться, а диаконов почитать «как заповедь Божию».

Выстраивается цепочка: «Где епископ – там и Иисус. А где Иисус Христос – там и Католическая Церковь». Знаменательно, что в посланиях св. Игнатия к христианской общине применяется глагол, указывающий на жительство в чужой стороне или на временное пребывание. И это потому, что для него истинным домом и постоянным местом жительства для всех христиан является небесное отечество.

Существуют Мученические акты св. Игнатия, описывающие судебный процесс над ним и приговор, однако они, как теперь выяснено, имеют сравнительно позднее происхождение (IV и V век). В них указывается дата его мученической смерти – 20 декабря. В этот день священномученика Игнатия до сих пор поминает Восточная Церковь.

Однако Западная Церковь после литургической реформы 1969 г. отмечает день его памяти 17 октября, поскольку именно эта дата указана в более раннем сирийском варианте Восточного мартиролога.