15 октября. Святая Тереза Иисуса (Авильская). Дева и Учитель Церкви. Память

Тереза Авильская, полное имя которой – Тереса Санчес Сепеда д’Авила-и-Аумада, родилась 28 марта 1515 года в самом высокогорном городе Кастилии, Авиле, в семье местного дворянина, потомка крещеных евреев Алонсо Санчеса де Сепеды. Семья была богатой и знатной, состояла в родстве со многими благородными семействами Кастилии: в ней, кроме Терезы была еще одна дочь и семеро сыновей.

Маленькая Тереза была весьма впечатлительным ребёнком и отличалась глубокой набожностью. Она уже в возрасте шести лет выучилась читать. Любимой её книгой были Жития святых и мучеников. Охваченная религиозным и первооткрывательским (под влиянием недавно открытого и активно колонизуемого испанцами Нового Света или Америки) энтузиазмом она даже бежала из дома вместе с братом Родриго, чтобы заниматься проповедью Христа в мусульманских землях, но беглецов тогда быстро нашли и вернули назад. Затем эти мечты сменились мыслью о монашеском призвании. Еще больше Тереза укрепилась в этих намерениях после смерти матери: та умерла, когда Терезе было 12 лет.

Однако мысли о монастыре сочетались у юной Терезы со светскими увлечениями: она зачитывалась рыцарскими романами и даже сама написала один такой. У нее было множество поклонников, и ее отец намеревался выгодно выдать замуж свою богатую, красивую и умную дочь.

И всё же, в возрасте 20-ти лет Тереза решилась на рискованный шаг: она тайно бежала из дома и приняла монашеский постриг в кармелитском монастыре Воплощения в Авиле, взяв при этом имя Терезы Иисуса или от Иисуса (Тереса де Хесус).

После недолгого пребывания в монастыре Тереза тяжело заболела, и после того, как ее парализовало, ее отправили домой. Однако Тереза сумела выздороветь и вернулась в обитель. Постепенно она превратилась из юной послушницы в мудрую и зрелую монахиню, вокруг которой сформировался круг людей, как из числа монашествующих, так и светских, обращавшихся к ней за духовными советами. К этому кругу принадлежал и отец Терезы, примирившийся в конце концов с выбором дочери.

В монастыре Тереза приобрела богатый мистический опыт: ей неоднократно являлся Иисус, а херувим пронзил ее сердце огненным копьем. Постепенно у нее сложилось убеждение, что Господу угодно было поручить ей реформу кармелитского монашества.

Ряд принципов реформирования монашеской жизни Тереза почерпнула у своего духовника, святого Петра Алькантрийского, основоположника ветви босоногих францисканцев. Наблюдая за жизнью монастыря, в котором проживало более 200-т насельниц и где она провела более 20-ти лет, Тереза сильно переживала от того, что нравы обители далеко не во всём отвечали изначальным иноческим идеалам. Она пришла к выводу, что монашескую жизнь можно лучше организовать в небольших общинах. Терезе пришлось долго бороться за право основать собственную обитель с новым уставом, но в конце концов она добилась такого разрешения от Папы Пия IV.

Первый небольшой монастырь, в котором Тереза стала настоятельницей, был основан в 1562 году в Авиле, родном городе Терезы, и освящен во имя Св. Иосифа Обручника. В нём проживало всего 12 сестёр, по числу апостолов.

Монастырь Святого Иосифа посетил генеральный настоятель Ордена кармелитов, о. Хуан Рубео, одобривший реформу. Это позволило Терезе продолжить учреждение реформированных кармелитских монастырей: новые обители были основаны в Медина-дель-Кампо (1567), Малагоне и Вальядолиде (1568), Толедо и Пастране (1569), Саламанке (1570), Альба-де-Тормесе (1571), Сеговии (1574), Ваеасе и Севилье (1575), Караваке (1576).

Тереза сама посещала свои дочерние обители, помогая наладить в них жизнь, утверждая сестер в их призвании примером и советом: за 20 лет вплоть до своей смерти (1562—1582 гг.) она прошла пешком по всей Испании 5600 километров, и к моменту ее кончины в стране было 16 таких общин, ставших ядром новой ветви кармелитского монашества – «босоногих кармелиток», целью которых было возвращение к ранним идеалам Кармеля, духовной строгости и простоте. Вскоре, благодаря деятельности святого Иоанна Креста, встречавшегося с Терезой Авильской и считавшего себя ее последователем, возникли и реформированные мужские кармелитские монастыри – обители «босых кармелитов».

Вместе с тем, реформа св. Терезы сталкивалась с сильным противодействием некоторых церковных иерархов. Так папский нунций в Испании намеревался упразднить монастыри босых кармелитов, переподчинив их руководству нереформированного Ордена, а саму св. Терезу называл «надоедливой женщиной-бродягой, посвятившей себя сочинению книг вопреки повелению апостола Павла: „жёны ваши в церквах да молчат“, и основанию монастырей без папского разрешения». Автобиография Терезы была конфискована инквизицией, а запрет на её публикацию был снят только в 1586 году, спустя четыре года после смерти автора. Тем не менее, в 1580 году Папа Григорий XII подтвердил разделение Ордена кармелитов на две независимые друг от друга ветви, тем самым официально признав «босоногих кармелитов».

Ко второй половине жизни св. Терезы Авильской относится и ее литературное творчество.

Писать она начала более по послушанию, нежели в силу желания, в возрасте более 50-ти лет, но за сравнительно короткий период времени сумела оставить большое литературное наследие, фактически став не только первой женщиной-духовным писателем в истории Католической Церкви, но и первой испанской писательницей вообще. Влияние книг св. Терезы Иисуса испытали на себе многие позднейшие католические духовные авторы, в их числе святые Франциск Сальский и Альфонс Лигуори. Святой Терезе в значительной мере принадлежит заслуга в создании литературного испанского языка как такового, а ее Автобиография занимает среди всех испаноязычных книг второе место по числу переводов и переизданий на другие языки после Дон Кихота.

Самым значительным произведением святой Терезы стал «Внутренний замок». В этом мистическом трактате она изображает душу как замок с многочисленными комнатами, в центре которого находится Христос. Тот, кто преуспеет в жизни во Христе и в молитве, переходит из одного покоя в другой, пока не проникнет, наконец, в самую сокровенную комнату. При этом каждому переходу из помещения в помещение соответствует своя особая молитва.

В «Книге оснований» Тереза Авильская рассказала о своей деятельности по учреждению реформированных кармелитских монастырей.

Святая Тереза умерла в 1582 году во время очередной визитации, в монастыре Альба де Тормес. В 1614 г. Папа Павел V причислил ее к лику блаженных, а в 1622 г. Папа Григорий XV – к лику святых. В 1970 г. Папа Павел VI провозгласил ее Учителем Церкви и, таким образом, она стала первой в истории женщиной (наряду со св. Екатериной Сиенской), удостоенной этого титула.

Святая Тереза Авильская считается, наряду со святым апостолом Иаковом, главной небесной покровительницей Испании. Исключителен ее вклад в становление кармелитской духовности, католического мистического богословия и испанской литературы.

А духовные чада св. Терезы Авильской ныне молятся о Церкви и обо всём человечестве на всех континентах (Кармель – это созерцательный, строго затворнический монашеский орден). В том числе и в нашей России: обители босых кармелиток существуют в Новосибирске и в Усолье-Сибирском под Иркутском.

В. Дегтярев