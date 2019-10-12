13 октября в Католической Церкви появятся новые святые

В воскресенье 13 октября Папа Франциск возглавит на торжественную Мессу на площади Святого Петра, составной частью которой станет обряд причисления к лику святых пятерых блаженных. Нашими новыми небесными заступниками станут английский кардинал Джон Генри Ньюмен, основатель Оратория Святого Филиппа Нери в Англии; Джузеппина Ваннини, основательница Конгрегации Дочерей Святого Камилла; Мария Тереза Манкидян, основательница Конгрегации Сестёр Святого Семейства; Дульсе Лопес Понтес, монахиня Конгрегации Сестёр-Миссионерок Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы; Маргарита Байс, дева из Третьего Ордена Святого Франциска Ассизского. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Джон Генри Ньюмен родился в Лондоне в 1801 году, в молодости был рукоположен в диаконы в лоне Англиканской Церкви. После долгих и глубоких размышлений и молитв он пришёл к убеждению, что Римская Церковь является подлинной хранительницей Учительства Иисуса Христа, и обратился в католическую веру. В 1847 году он (уже в лоне Католической Церкви) был рукоположен в священники и основал в Англии Ораторий Святого Филиппа Нери, а в 1879 году Папа Римский Лев XIII возвёл его в сан кардинала. Джон Генри Ньюмен отошел в вечность в Бирмингеме 11 августа 1890 года, оставив после себя богатое литературное наследие. 19 сентября 2010 года Папа Бенедикт XVI причислил английского кардинала к лику блаженных.

Итальянская монахиня Джузеппина Ваннини (1859-1910 гг.) достаточно поздно реализовала своё призвание к богопосвящённой жизни; в 1892 году она основала Конгрегацию Дочерей Святого Камилла, кое по сей день заботятся о духовном и физическом здоровье больных. Несмотря на изначальные трудности, за двадцать лет общины этих сестёр-монахинь распространились по всёму миру.

Индийская монахиня-мистик Мария Тереза Манкидян (1876-1929 гг.), которую называют «Апостолом семьи», в начале XX века основала Конгрегацию Сестёр Святого Семейства, которая была официально признана церковными властями в 1914 году. Монахини соединяют молитвенную созерцательную жизнь с благотворительностью: заботятся о больных и умирающих, о бедных семьях, занимаются воспитанием девочек в приютах.

Бразильская монахиня Дульсе Лопес Понтес (1914-1992 гг.) в течение пятидесяти лет заботилась о нищих, больных и бездомных; в 1959 году она основала организацию помощи бедным и отверженным, которая впоследствии стала называться Благотворительным Фондом Сестры Дульсе (OSID); за свою деятельность она была номинирована в 1988 году на Нобелевскую премию мира. Её называют «бразильской Матерью Терезой».

Швейцарская мирянка-мистик Маргарита Байс (1815-1879 гг.) принадлежала к Третьему Ордену Святого Франциска Ассизского, сочетая работу портнихи с глубокой духовной жизнью и служением в приходе. Она обучала детей катехизису, помогала нищим, посещала больных и умирающих: свой личный путь святости она видела не в монашестве, а в миру. 8 декабря 1854 года, в день, в который Папа Пий IX провозгласил догмат о Непорочном Зачатии Пресвятой Девы Марии, Маргарита Байс исцелилась от рака и в тогда же обрела стигматы, сверхъестественное происхождение которых было подтверждено врачами и Церковью.