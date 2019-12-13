13 декабря. Святая Луция, дева и мученица. Память

Луция Сиракузская – раннехристианская святая, дева и мученица, пострадавшая, скорее всего, во времена гонений Диоклетиана. Является небесной покровительницей слепых.

Первые описания мученичества св. Луции относятся к V-VI веку и имеют много общего с житием другой сицилийской святой – мученицы Агаты, память которой отмечается 5 февраля. Вероятно, традиции, связанные с именами этих двух святых дев, принявших мученическую смерть за Христа, в ходе своего исторического становления оказывали взаимное влияние друг на друга.

Согласно преданию, Луция принадлежала к богатому семейству проживавшему в городе Сиракузы на Сицилии. Отец Луции рано умер, и ее воспитывала мать. Луция стала христианкой под влиянием мученического свидетельства св. Агаты из Катании, которая явилась ей во сне. По примеру св. Агаты, Луция тоже принесла Иисусу тайный обет безбрачия. Однако мать Луции Евтихия подыскала ей жениха. Но вскоре Евтихия тяжело заболела, а потом чудесным образом исцелилась на могиле св. Агаты. После этого Евтихия сама обратилась ко Христу и согласилась с выбором дочери.

Но отвергнутый жених не захотел смириться и написал на христианку Луцию донос. Когда Луция отказалась отречься от веры и принести жертвы языческим богам, префект Сиракуз Пасхазий велел отправить ее в публичный дом, но водворить ее туда так и не удалось, ибо она вдруг стала чрезвычайно тяжелой: не справились ни запряженные в повозку быки, ни многочисленные мужчины. Луцию подвергли жесточайшим пыткам, причем, согласно некоторым позднейшим вариантам предания, у нее были вырваны глаза, которыми она пленила жениха. Однако тут же происходили чудеса и многочисленные обращения свидетелей, наблюдавших за страданиями Луции. В конце концов, она была умерщвлена ударом меча.

Мощи св. Луции были погребены в катакомбах Сиракуз, названных позднее ее именем. В 1040 г., когда Сицилия была захвачена арабами-мусульманами, их похитил и вывез в Константинополь византийский полководец Георгий Маниак. В 1204 г. крестоносцы переправили их в Венецию.

В Сиракузах над катакомбами, где первоначально была погребена святая, воздвигнута церковь Санта-Лючия-фуори-ле-Мура, запрестольный образ св. Луции в которой принадлежит кисти знаменитого художника Караваджо. Вместе со святыми Розалией и Агатой Луция является небесной покровительницей Сицилии.

В иконографии ее изображают с мечом и пальмовой ветвью в руках (символы мученичества), с книгой и масляной лампой (поскольку имя «Луция» происходит от латинского lux – «свет»), часто – несущей на подносе свои собственные глаза.