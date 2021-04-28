1 мая начнётся молитвенный марафон об окончании пандемии

По желанию Папы Франциска месяц май будет посвящен молитвенному «марафону» о прекращении пандемии и возобновлении социальной жизни и трудовой деятельности.

Папский совет по содействию новой евангелизации пригласил все святилища мира присоединиться к молитве Святого Розария и возложить надежды человечества на материнское ходатайство Пресвятой Девы Марии. Каждый день месяца молитва заступничества будет охватывать различные категории людей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19, в частности, тех, кто не смог попрощаться с близкими, медицинский персонал, бедных, бездомных, кто оказался в тяжёлом экономическом положении, и всех погибших. Святой Розарий будет возноситься в тридцати наиболее известных богородичных святилищах во всех уголках мира – от Японии до Польши, от Португалии до Мексики, от Украины до Святой Земли.

1 мая Папа Франциск откроет молебен перед иконой Пресвятой Девы Марии Скоропомощницы, почитаемой с седьмого века и размещённой над алтарём святого Папы Льва Великого в Ватиканской базилике. По этому случаю Епископ Рима благословит чётки Розария, изготовленные специально для этого события, которые затем будут отправлены в тридцать богородичных святилищ. В ватиканском молебне 1 мая примут участие семьи из приходов Рима и Лацио, а также молодёжь из Движения новой евангелизации. 31 мая Святейший Отец завершит молитвенный марафон у богородичного алтаря в садах Ватикана. Оба события будут транслироваться ватиканскими СМИ, в том числе для глухих и слабослышащих людей посредством сурдоперевода.

В богородичных святилищах будут молиться Розарием на языке и способом, соответствующими местным традициям, стараясь вовлечь как можно больше молящихся: каждый верующий призван отвести время ежедневной молитве у себя дома, в приходе, в машине, на улице, с помощью смартфона, через средства коммуникации. Молебен Розария из этих святилищ будет транслироваться каждый день месяца по официальным каналам Святейшего Престола в 18 часов по римскому времени. Папский совет по содействию новой евангелизации сообщает о кратких литургических пособиях, которые были разработаны, чтобы помочь отдельным церковным общинам в организации майского молебна о прекращении пандемии.

Источник: Vatican News