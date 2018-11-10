Папа призвал распространять «евхаристическую культуру»

Общение, служение и милосердие: благодать Иисуса Христа, дарующего Себя в Евхаристии, преображается в эти три черты христианской жизни, которые порождают «евхаристическую культуру». Папа Франциск подчеркнул эту мысль, обращаясь к участникам пленарного заседания Папского комитета по Международным евхаристическим конгрессам 10 ноября с.г., — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Следующий Евхаристический Конгресс состоится в 2020-м году в Будапеште, и этот выбор навел Папу на размышления о том, что означает проводить эту встречу в современном, мультикультурном городе, где Евангелие и формы религиозной принадлежности находятся далеко не на первом месте.

«Это значит сотрудничать с Божьей благодатью, чтобы посредством молитвы и действия распространять ʺевхаристическую культуруʺ, то есть способ мышления и действия, основанный на Таинстве, но ощутимый также за пределами церковной принадлежности. В Европе, больной безразличием и пронизанной разделениями и замкнутостью, христиане прежде всего обновляют, воскресенье за воскресеньем, простой и сильный жест своей веры: они собираются во имя Господа, признавая друг друга братьями. Таким образом возобновляется чудо: в слушании Слова и в преломлении Хлеба даже самая маленькая и смиренная ассамблея верующих становится телом Господа, Его дарохранительницей в мире». Это чудо порождает образ жизни, основанный на общении, служении и милосердии. Совершение тайны Господней и приобщение к Его Телу и Крови подразумевает общение с Ним и общение верных между собой. Насыщаясь «дарованным телом», евхаристическая община становится «телом, преданным за многих». Наконец, Евхаристия – это «источник океана милосердия, поскольку в ней Агнец Божий, закланный, но вознесенный, из прободенного бока изливает реки воды живой, изливает Своего Духа».

Следующий международный Евхаристический Конгресс, сказал далее Папа Франциск, призван вновь напомнить, что в центре церковной жизни находится Евхаристия. «Эта пасхальная тайна способна оказать позитивное воздействие не только на отдельных крещеных, но и на земной град, в котором мы живем и трудимся».