Золотая осень во дворе Католической школы францисканцев (ФОТО)

По доброй (хотя и не строго регулярной) традиции выкладываем очередную фото-зарисовку — на этот раз взгляд фотолюбителя на осеннюю красоту во дворе Католической школы в Новосибирске. Напомним, что три года назад мы уже знакомили наших читателей с тематическим фоторепортажем из Челябинска, который рассказывал об атмосфере месяца, посвященного Св. Розарию.

Начало нынешнего октября принесло в столицу Сибири очень теплую и по-настоящему золотую осень. Деревья покрылись желтыми и багровыми листьями, а весь Новосибирск стал ярче и светлее. Хотя всё равно, осень — немного грустное время года.

Тем не менее, дыхание розы ветров ещё вчера уверенно поднимало столбик термометра в городе на Оби до + 22 градусов. Надо сказать, что в такое время сибиряки часто выбираются на прогулки по красивым местам — паркам и набережным.



О настроении и красках, ещё вчера царивших, в том числе, на левом берегу Новосибирска, рассказывает маленький фото-этюд, которым с нами любезно поделился директор Католической школы Рождества Христова о. Коррадо Трабукки OFM: