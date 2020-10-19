Осенние фото-зарисовски о жизни челябинского прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
Несмотря на эпидемические нюансы нынешней осени, месяц октябрь, посвященный Святому Розарию, выдался довольно насыщенным у общины католиков Южного Урала.
Главным католическим приходом этого региона является храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. В нем несут служение священники-паллотинцы — о. Ян Высоцкий SAC и о. Сергей Бильдис SAC. Родом они оба из братской Белоруссии.
Благодаря паблику прихода в фейсбуке читатели «Сибирской католической газеты» могут разделить настроение радости, труда и молитвы — как отцов, окормляющих приход, так и верных прихожан (не только Челябинска, но и области).
Смотрите на фото ниже:
— Пребывание мощей святой Терезы Младенца Иисуса Христа в алтаре во время Св. Мессы.
— Первая с начала пандемии встреча в воскресной школе (детская катехизация).
— Субботник совместно с немецкими общественными организациями города, во время которого на территории храма были высажены шесть голубых елей! Их вырастили из шишек в Кунашакском районе, возраст 4-5 лет. Пока они маленькие, но уже очень красивые!
— Шестая Процессия в честь Матери Божией Фатимской.
— Святая Месса в филиале города Златоуста. В молитве друг о друге.
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