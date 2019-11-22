Жизнеутверждающая выставка про смерть: в Музее Рублева открылась экспозиция «Другое измерение. Смерть и загробная жизнь в христианском искусстве»

Уникальная выставка, посвященная изображению смерти в христианском искусстве, открылась 21 ноября в Центральном музее древнерусской культуры им. Андрея Рублева (ЦМИАР). Кураторы – директор ЦМИАР Михаил Миндлин и замдиректора ЦМИАР Светлана Липатова – назвали экспозицию «Другое измерение. Смерть и загробная жизнь в христианском искусстве». Около 100 произведений различных видов и жанров: русские и греческие иконы, нидерландские и итальянские гравюры, старообрядческие иллюстрированные рукописные книги, предметы декоративно-прикладного искусства – всё это можно будет увидеть в музее до 26 января 2020 г.

«В христианском понимании смерть означает не конец жизни, а ее начало в новом качестве. На протяжении веков момент окончания жизни человека воспринимался как переход в другую реальность, где праведника ожидает встреча с Богом. Поэтому смерть не воспринималась трагически», – вводит в тему пресс-релиз выставки. И действительно, выставка отнюдь не производит гнетущего впечатления. Напротив, как сказала на открытии Наталья Шередега, завотделом древнерусской живописи Третьяковской галереи, тщательно подобранные произведения искусства убеждают, что «жизнь побеждает смерть». «Это радостная выставка, которая дает надежду на жизнь вечную, дает представление о том, что Христос воскрес», – сказала она и приветствовала собравшихся троекратным пасхальным возгласом.

Тема смерти и перехода в вечную жизнь волновала всех людей на протяжении тысячелетий, отметил М. Миндлин. По его словам, кураторы ставили перед собой задачу показать, насколько отличаются и каким образом взаимосвязаны представления о смерти в западноевропейской культуре и православном мире, какие заимствования имеют место, на чем основаны разные трактовки близких сюжетов. «Визуальные ряды западноевропейского искусства – это такая физиологичная, натуралистичная, брутальная передача ужасов смерти и загробного мира, который выглядит порой весьма отталкивающе. В восточнохристианском и особенно в русском православном искусстве – это такое метафизически-созерцательное осмысление, порой даже романтически окрашенное, как это ни парадоксально. Переход в вечную жизнь осмысливается как высшая благодать», – сказал директор ЦМИАР.



Входящих в зал встречает долбленая гробовая колода – ее предоставил для выставки коллекционер-старообрядец. Как рассказала «Благовест-инфо» С. Липатова, эта домовина была найдена на чердаке и сейчас, по старинной традиции, стоит в доме хозяина, напоминая о смерти. Это лишь один из образов «memento mori», которых много в экспозиции.



Все произведения сгруппированы по пяти разделам. Первый посвящен библейской истории возникновения смерти как результата первородного греха и искуплению человечества через воплощение Христа, Его Распятие и Воскресение. Об этом подробно повествуют иконы редкой иконографии, расписанная дверь в жертвенник (XVII в., Поволжье), две уникальные плащаницы, паломнические реликвии, привезенные со Святой Земли (на одной из таких небольших икон Воскресший Христос парит над Кувуклией, довольно точно изображенной).



Второй раздел «Образы смерти и исхода души» рассказывает о персонификации смерти в русском и европейском искусстве. Светлана Липатова напомнила, что в Западной Европе в средние века были популярны сюжеты Триумфа смерти и Плясок смерти – хороводов, в которые мертвые вовлекают живых. На выставке об этом напоминают гравюры Нового Времени, где смерть изображается костлявой старухой в причудливых головных уборах или в виде анатомически точных скелетов. Эти композиции не встречаются в русском искусстве, однако персонифицированные изображения смерти, вооруженной копьем, косой, трезубцем, топором и даже пищалью проникли в иконографию Апокалипсиса, сцены исхода души и другие сюжеты.



О разнице в восприятии образа смерти ярко свидетельствуют два изображения на один сюжет «Христос, попирающий смерть», помещенные рядом: голландская гравюра XVII в., выполненная по оригиналу Рубенса, и написанная веком позже вологодская икона. Как предполагает куратор, необычная иконография этого образа может быть опосредованно навеяна подобной западной гравюрой, но при этом смерть здесь изображена по-другому: если на гравюре ноги Христа опираются на оскаленного дракона и драматично изогнутый скелет, по которому можно изучать анатомию, то в иконе из-под упитанного красного чудища с добродушной мордой выползает удрученная смерть (весьма условный скелет) с поникшей косой, которая в печали хватается за голову. «В русском искусстве задача художников – не напугать смертью, а напомнить о ней, поэтому смерть – это всегда символ, образ», – пояснила куратор.



Ярко и красочно напоминают о грядущей смерти и необходимости покаяния две иконы конца XVIII в. из Третьяковской галереи. Это не моленные образы, а изображения-притчи на тему «memento mori», снабженные поясняющим текстом: на первой из них царь Птолемей Филадельф «познаёт тщету человеческой жизни», на второй – состоятельный юноша стремится к богатству и почестям, при этом он стоит на гробе, а за спиной у него маячит смерть-скелет с копьем. «Смертный человек, бойся Того, Кто над тобой» – так называется это изображение.



В этом разделе привлекают внимание назидательная картина на холсте «Купец и смерть» (вторая половина XIX в.) и кабинетная скульптура «Крестьянин и смерть», которая, как выяснила Липатова, иллюстрирует басню Эзопа, переложенную Лафонтеном и затем, для русского читателя, Крыловым. Здесь же ряд икон с редким сюжетом рассказывает о роли ангелов в жизни человека и в его посмертной судьбе.



Третий раздел «Смерть праведника» представляет образ кончины идеального христианина: он открывается иконой «Успение Богоматери» (XVI в., самый ранний экспонат выставки), где уход Марии из земного мира и переход ее в жизнь вечную изображается как торжество, а не как трагедия, отметила Липатова. Далее представлены изображения мученической кончины святых (Усекновение главы Иоанна Предтечи) и мирной кончины праведников – Серафима Саровского, Прокопия Устьянского, Алексия Человека Божия, а также собирательные образы идеального монашества («Старчества достойное изображение»). Маленькая модель гроба – атрибут монашеской кельи, который напоминает о неминуемой перспективе.



Привлекает внимание картина на холсте «Успение рабы Божией Анны» – подробный рассказ об истории кончины мирянки в родах, о том, какие провидческие сны видел в связи с этим ее супруг и какие чудеса совершились по его молитвам.



Почитание мощей святых – тема следующего раздела, в котором собраны иконы преподобного Сергия Радонежского у мощей своих преподобных родителей, поклонения мощам святого Митрофания Воронежского, вертикальной раки преподобного Спиридона Тримифунтского, редкое изображение раки преподобного Павла Обнорского. На картине XIX в. (холст, масло) мы видим известного «гробового монаха» Амфилохия у раки святого Димитрия Ростовского.



Изображения загробного мира – райского блаженства и адских мук – встречают посетителя в последнем разделе, который завершается большой иконой «Страшной суд» из коллекции К. Воронина (экспонируется впервые). В этом отсеке экспозиции – иллюстрированное Житие святого Василия Нового со сценами мытарств Феодоры (этот сюжет был излюбленным в русских синодиках); очень необычный резной «райский» фрагмент иконы «Страшный суд» (первая половина XVIII в.), где подробно изображено «Лоно Авраамово» и преподобные, на красных крыльях воспаряющие в рай, где праведники «вкушают небесное блаженство», сидя строго по чинам святости. В витрине лежит рукопись 1860-х гг., где на очень длинной развертке рай изображен ярко и во всех подробностях. Как сказали на открытии выставки кураторы, они решили оставить «открытый финал»: дать возможность зрителю самостоятельно поразмыслить над увиденным.

В выставке принимают участие Государственная Третьяковская галерея, Российская государственная библиотека, Егорьевский художественный музей, Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии, Собрание русских икон при поддержке Фонда Апостола Андрея Первозванного, частные коллекционеры. Большинство из представленных произведений демонстрируются впервые. Светлана Липатова сообщила на открытии, что в рамках выставки запланирован ряд просветительских мероприятий для взрослых и детей, с анонсами которых можно ознакомиться на сайте ЦМИАР.

Источник: Благовест-инфо