Жизнь в чудесах: в Третьяковке показывают житийные иконы

На выставку «Жизнь и чудо. Иконы XIV–XIX веков из частного собрания» собраны многофигурные иконы, в сюжетных клеймах рассказывающие о жизни святых и совершенных ими деяниях, сообщает The Art Newspaper Russia.

Более 70 русских икон XIV–XIX веков из неназванного частного собрания показывают в Инженерном корпусе Третьяковской галереи. Большинство из них — житийные, где рассказывается в отдельных сценах — на фоне или в клеймах на полях иконы — о жизни святого и совершенных им чудесах, отсюда и название выставки — «Жизнь и чудо».

Кроме образов самых популярных святых (пророк Илия, Николай Чудотворец, мученица Параскева) на выставке можно увидеть иконы более редких заступников: святителя Тихона Амафунтского, византийского гимнографа, преподобного Иосифа Песнописца, мучеников Виктора и Вонифатия, у каждого из которых была своя «чудесная специализация».

«Мученица Анастасия Римляныня, с житием». XVIII в.

Фото: Частное собрание

Стоит отметить и иконы русских святых: преподобных Сергия Радонежского и Макария Унженского, а также юродивых Прокопия и Иоанна, покровителей Великого Устюга. В выставку включены также списки с чудотворных икон Богоматери, дополненные сюжетами из сказаний об этих иконах и совершенных ими чудесах.Особая редкость — единственная известная сегодня икона «Богоматерь Купятицкая, со Сказанием», происходящая из Купятицкого Введенского монастыря.Некоторые из икон куплены на зарубежных аукционах, многие были расчищены непосредственно к выставке.



(На верхней миниатюре: «Святые Прокопий и Иоанн Устюжские, с житиями» / Частное собрание)