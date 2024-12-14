«Жилище подлинного мира, возрождения и победы над злом». Святая Месса в честь 25-летия повторного освящения московского Кафедрального собора (+ ФОТО)

12 декабря второй день юбилейных торжеств, посвященных повторному освящению Кафедрального собора, начался с памятной конференции, на которой прозвучали свидетельства тех, кто стоял у истоков возрождения приходской общины и самого храма, и завершился Святой Мессой под предстоятельством Архиепископа Павла Пецци и торжественным открытием памятной доски первому настоятелю храма свящ. Михаилу Цакулю.

В начале богослужения владыка Павел поприветствовал сослуживающих ему епископов и священнослужителей, а также представителе различных христианских конфессий и представителей дипломатического корпуса, присутствоваших на Литургии. Он также поблагодарил епископа Кирилла Климовича за подаренный им собору орнат, вспомогательного епископа Карагандинской епархии Евгения Зинковского – за подаренные им мощи блаженного Владислава Буковинского, монс. Анджея Стецкевича, который много сделал для восстановления собора, а также о. Иосифа Заневского, первого настоятеля этого прихода после возрождения структур Католической Церкви в Москве.

После этого советник нунциатуры монс. Мислав Ходжич зачитал поздравительное послание от Святого Престола по случаю юбилея повторного освящения собора, а также поздравил от своего имени и всей нунциатуры.

В проповеди владыка Павел отметил, что «юбилей – это благодатное время, когда мы открываем двери своих сердец, своих семей и своих общин для Христа, и сами входим в то живое святилище, которым является Иисус, чтобы в Нем пережить опыт Божией любви, опыт радости общения с Богом и друг с другом в Нем. Юбилей освящения этого храма Непорочного Зачатия, ставшего нашим Кафедральным собором, происходит в преддверии Святого Юбилейного года. В течение этого года этот храм станет главным домом для паломников со всей нашей страны и, возможно, также и из других стран. Здесь мы всегда сможем черпать живую воду надежды».

Далее епископ вспомнил тех, кто своими молитвами и трудом сделал все, чтобы мы сегодня могли молиться в этом соборе: последнего настоятеля храма до его закрытия, о. Михаила Цакуля, епископов Рима, которые участвовали в возрождении Кафедрального собора и в его деятельности – Иоанна Павла II, Бенедикта XVI и Франциска, от которого мы получили в дар икону Богородицы «Спасение народа римского», которая располагалась в алтаре в этот торжественный вечер и «которая будет сопровождать нас в течение всего Святого года, и затем будет пребывать в этом храме».

Особую благодарность владыка Павел выразил Архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, о. Августину Дзендзелю, «который своим служением буквально «оживил» исповедальню», о. Иосифу Заневскому – первому настоятелю после восстановления храма.

«Наш Кафедральный Собор посвящён Марии Непорочно Зачатой. Здесь, в алтаре, хранятся реликвии её покрова. «Под Твою защиту прибегаем», — обращаемся мы к ней в конце каждой Святой Мессы. Пусть Богоматерь, принимающая нас в свои объятия милосердия, будет нашим проводником. Она, чей взгляд всегда обращён ко Христу, да поможет нам увидеть в этом соборе жилище подлинного мира, возрождения и победы над злом», — сказал в заключение проповеди Архиепископ.

В заключительной части Мессы верующих от имени председателя Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Волоколамского Антония поздравил сотрудник ОВЦС иеромонах Марк (Ахматханов). А по окончании богослужения Архиепископ Павел освятил памятную доску, установленную возле входа в ризницу, в честь первого настоятеля храма священника Михаила Цакуля.

Завершились торжества вручением памятных медалей священнослужителям, монашествующим и мирянам, внесшим особый вклад в восстановление собора и приходской жизни. Вручая медали, владыка Павел сказал: «Сегодняшним праздником мы хотим вспомнить великое прошлое, но мы также хотим смотреть в будущее с надеждой, то есть с уверенностью в присутствии Христа здесь и сейчас, с уверенностью в том, что начавший в нас доброе дело совершит его до конца, и уже сейчас дает нам пережить во сто крат, пережить невероятное счастье. Готовы ли мы к этому? <…> Надежда начинается с благодарности, с благодарности Богу и людям, которые, «надеясь сверх надежды», показали, что это возможно».



Текст и фото: Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери