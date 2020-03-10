Женатые священники могут появиться в Амазонии уже в ближайшее время – эксперт

Первые женатые священники латинского обряда могут появиться в амазонском регионе уже в ближайшее время. Таков прогноз Пирмина Шпигеля, директора католической организации взаимопомощи «Misereor», осуществляющей активную деятельность в Южной Америке. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch

Шпигель поделился своими предположениями на полях заседания Немецкой епископской конференции в Майнце 3 марта. В скором времени несколько католических епископов Амазонии направят в Рим прошения о рукоположении в пресвитерский сан женатых диаконов (viri probati), сказал Шпигель.

В ходе предстоящих недель представители церковных властей амазонского региона проведут в разных местах собрания, на которых обсудят конкретные меры по итогам Синода епископов по Амазонии (октябрь 2019) и положениям Апостольского увещания Папы Франциска «Querida Amazonia» (февраль 2020). Хотя – в отличие от синодальных отцов, заседавших в Ватикане прошлой осенью – в своем обращении Папа обошел молчанием рукоположение женатых священников, эта тема не закрыта, считают эксперты.

По мнению другого представителя Католической Церкви в Германии – архиепископа Бамбергского Людвига Шика, нужно выйти за пределы «черно-белого взгляда» на целибат священников. Он уверен, что в Католической Церкви – в том числе латинского обряда – уже долгое время «ясно, что в исключительных обстоятельствах» возможно допускать к священнослужению мужчин, состоящих в браке. Например, Католическая Церковь принимала в свой клир женатых священников-англикан.

Что же касается рукоположения женщин, то этот вопрос не стоит на повестке дня, добавил архиепископ Шик. И в этом Папа Франциск твердо разделяет позицию, сформулированную Иоанном Павлом II.