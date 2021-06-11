Заявление Зала печати Св. Престола о событиях в Белоруссии

Директор Ватиканского зала печати подтвердил, что Св. Престол не оставляет без внимания ситуацию, сложившуюся в Республике Беларусь.

«Святейший Престол продолжает внимательно следить за развитием ситуации в Беларуси»: об этом 11 июня заявил директор Зала печати Ватикана, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что Св. Престол следит за шагами, предпринятыми различными деятелями, которые вовлечены в происходящие в стране события.

При этом Ватикан остается верным своему обязательству «содействовать достижению демократических и мирных решений в ответ на законные требования белорусского народа».

Источник: Vatican News