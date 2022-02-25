Заявление европейских епископов Русской Зарубежной Церкви о ситуации на востоке Украины

Мы, архиереи Русской Зарубежной Церкви в Европе, с печалью и великой озабоченностью следим за событиями на востоке Украины. Вооруженные конфликты неизменно приводят к тяжким страданиям невинных людей — прежде всего детей и престарелых — и предшествуют тому разделение, односторонность и вражда. Наша Церковь в своей молитве и служении издавна объединяет русских, украинцев, белорусов и представителей многих иных народов, среди которых она несет свое служение по всему миру, независимо от государственных границ и политических систем.

Мы видим и ценим великий духовный вклад Киевской Руси, а впоследствии и Украины, в Православную Церковь Христову по всему миру. Это путь, который проложен святыми, ведет от св. равноапостольного Владимира, крестившего Русь водою, к святителю Владимиру (Богоявленскому), пролившему свою кровь рядом с Успенским собором в Киеве. Кровью своей этот священномученик вновь крестил Русь при наступающем богоборческом периоде на Руси. Он объединял Русь в сердце своем: был последовательно митрополитом как Московским, так и Санкт-Петербургским, так наконец и Киевским. Этот первый убитый архиерей в сонме святых Новомучеников своей судьбой являет нам дивную божественную связь. А в тот же период, когда паства Русской Церкви рассеялась по всему миру, родившийся в Новгородской области митрополит Антоний, Киевский и Галицкий, после избрания на кафедру Харьковскую и затем Киевскую, нес послушание быть главой Русской Зарубежной Церкви.

Согласиться с крайне односторонней картиной событий, как ее рисуют западные источники информации, невозможно. События гораздо сложнее. Не беря на себя роль судей, а исполняя свое призвание смиренных служителей Церкви, мы усердно молимся об умиротворении душ человеческих «в земли Украинстей» — «об умягчении сердец», вместе с тем, и об умудрении всех несущих ныне прямую ответственность за судьбы людей в Европе, объемлющей как Украину, так и Россию с Белоруссией. Отмечаем это особой литургической молитвой об Украине в том месте богослужения, где некогда, десятилетиями, звучала молитва об освобождении от богоборческой власти.

Мы призываем всех — власть имущих и простых граждан — вспомнить о наступающем Великом посте. Призываем словами евангельскими: Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное! (Мф. 4, 17) Покайтесь, время близ есть! (Откр. 22, 10). Воздержание требуется не только в пище и питии, но прежде всего в греховных мыслях и страстях. Искреннее обращение к Богу спасет мир от братоубийства, откроет пути для мирных решений всех возникающих вопросов.

Памятуя слова великого князя, святого Александра Невского — «не в силе Бог, но в правде!» — призываем всех верующих усугубить молитвы «о мире всего мира», о страждущих, об обращении и спасении душ человеческих.

Господь да вразумит и помилует всех нас!



+ Марк, митрополит Берлинский и Германский

+ Ириней, епископ Лондонский и Западно-Eвропейский

+ Александр, епископ Вевейский

+ Иов, епископ Штутгартский

(Мюнхен — Лондон, 22 февраля 2022 г.)



Источник: orthodox-europe.org