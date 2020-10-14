Завершился визит комитета МАНИВЭЛ в Ватикан

13 октября оценочная группа экспертов МАНИВЭЛ (Moneyval Group) завершила свой визит в Ватикан; встречи в рамках пятого оценочного раунда (Fifth Evaluation Round) проходили в конструктивной атмосфере сотрудничества.

По сообщению Зала печати Святейшего Престола, речь идёт об очередном важном шаге в оценке эффективности мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Данный этап завершится принятием Отчёта о взаимной оценке (Mutual Evaluation Report) на пленарном заседании, запланированном на весну 2021 года, в соответствии с внутренними процедурами комитета Совета Европы.

Руководство Государства Града Ватикан выражает искреннюю и глубокую признательность группе специалистов и членам Секретариата комитета МАНИВЭЛ.



Источник: Vatican News