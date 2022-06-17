Завершился синодальный процесс в Московской архиепархии

В Санкт-Петербурге 15 и 16 июня проходила конференция, которая подвела итоги работы синодального пути в Архиепархии Божией Матери в Москве, сообщает русская служба Vatican News.

В Северную столицу России прибыло несколько десятков делегатов из разных городов, чтобы поделиться опытом, результатами синодальных встреч и дискуссий в своих приходах. По мнению отца Штефана Липке, SJ, координатора синодального процесса в России, это — особое время присутствия Бога в жизни Церкви.

Продолжавшиеся несколько месяцев встречи в приходах архиепархии дали возможность осознать проблемы церковных общин, почувствовать присутствие Святого Духа, а также на своем опыте пережить процесс синодальности, считает Фатима Малякина, прихожанка церкви Лурдской Богоматери в Санкт-Петербурге.

Возможность узнать друг друга, услышать голос тех, кто сидит с тобой на одной церковной скамье, — это, пожалуй, один из главных результатов синодального процесса на епархиальном уровне, считает вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.

Итоговый документ синодального обсуждения в Архиепархии будет передан в поместную епископскую конференцию, которая затем, обработав все поступившие послания, представит их в Генеральный секретариат Синода епископов, и на их основе будет создана первая версия рабочего документа. Документ ляжет в основу обсуждений уже на континентальном уровне: они завершатся разработкой второго итогового документа, который и станет материалом для дискуссий на XVI Ординарной генеральной ассамблее Синода епископов в октябре 2023 года.