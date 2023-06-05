Завершение юбилейных празднований в Санкт-Петербурге (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В минувшее воскресенье, когда Вселенская Церковь отмечала Торжество Пресвятой Троицы, в Санкт-Петербурге завершились юбилейные празднования по случаю 240-летнего юбилея Римско-католической Архиепархии и 150-летнего юбилея освящения собора Успения Пресвятой Девы Марии, которые проходили со 2 по 4 июня.

Третий день празднований также был весьма богат различными событиями. Начавшись со Святой Мессы в кафедральном соборе Успения Пресвятой Девы Марии под предстоятельством архепископа Тадеуша Кондрусевича, он продолжился приходским праздником и завершился экскурсией «Католический квартал», которую провела Анастасия Медведева, рассказавшая об истории римско-католической колегии.

Экскурсия началась у стен кафедрального собора. Далее её участники прошли по переулку Державина. А завершилось это воскресное путешествие на набережной Фонтанки, где когда-то располагался комплекс зданий, принадлежащих римско-католической коллегии. Интересно, что ещё ранее это была усадьба семьи Гаврилы Державина. А нынче здесь располагается музей русской словесности Пушкинского музея.



Подробности — в большом фоторепортаже Ольги Дубягиной: