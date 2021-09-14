Завершение второго дня визита Папы Франциска в Словакию: посещение благотворительного центра, встречи с еврейской общиной и ведущими политическими деятелями страны

Во второй половине дня 13 сентября, во второй день своего пребывания в Словакии, Папа Франциск посетил в частном порядке «Вифлеемский центр» сестёр Матери Терезы Калькуттской, который уже 20 лет помогает в братиславском районе Петржалка неимущим семьям, бездомным, больным и всем нуждающимся. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



Святейшего Отца приветствовала группа монахинь, больных и бедных, о которых заботится католический Центр. Перед тем, как зайти в помещения Центра и часовню, Епископ Рима сердечно поблагодарил матерей, отцов и детей, которые встречали его улыбками и праздничными песнями: «Когда мы, счастливые, собираемся вместе, Господь пребывает с нами. Он также с нами во времена испытаний: Он никогда нас не оставляет, Господь постоянно рядом. Мы можем видеть Его или не видеть, но Он всегда сопровождает нас на жизненном пути».



В заключение своего визита в благотворительный Центр Святейший Отец вознёс молитву к Пресвятой Богородице, благословил участников встречи и оставил памятную запись в «Книге отзывов» сестёр Матери Терезы: «Я признателен Сёстрам милосердия за их свидетельство и благодарю тех, кто сотрудничают с ними. Я молюсь о вас, пожалуйста, сделайте это и для меня. Да благословит вас Господь и да защитит вас Пресвятая Дева».

Вечером 13 сентября Папа Франциск встретился с еврейской общиной Братиславы на Рыбной площади словацкой столицы. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



Святейший Отец поблагодарил участников встречи за слова приветствия и за трогательные свидетельства. Эта площадь, отметил Папа, хранит память о насыщенном прошлом: на протяжении веков она была частью еврейского квартала. Рядом с Кафедральным собором возвышалась синагога – благословенный символ единства во имя Бога наших отцов. Однако позже имя Бога было поругано, сказал Преемник Святого Петра: во время Второй мировой войны от безумной ненависти погибли более ста тысяч словацких евреев, а здание братиславской синагоги было разрушено. Самое худшее богохульство – это использование имени Бога в собственных целях, для невыразимых актов бесчеловечности: «Очень многие угнетатели заявляли: ‘С нами Бог’, но они как раз не были с Богом».



Обращаясь к евреям, Папа Франциск подчеркнул: «Ваша история – это наша история, ваши печали – это наши печали. Для некоторых из вас здешний мемориал Холокоста – единственное место памяти о близких. Я присоединяюсь к вам». Обо всём этом нужно помнить, ибо для рассвета братства нужно рассеять ночную тьму, никому не позволяя затемнить образ Бога, сияющий в человеке, отметил Епископ Рима. В этом иудеи и христиане должны помогать друг другу, ибо и сегодня нет недостатка в ложных идолах, бесчестящих имя Всевышнего. Это власть и деньги, доминирующие над человеческим достоинством, это равнодушие; это манипуляции, которые используют религию, сводят её к вопросу превосходства и лишают всякого значения. Это также забвение прошлого, оправдательное невежество, гнев и ненависть: «Мы с вами едины в осуждении любого насилия, всех форм антисемитизма и в стараниях, дабы образ Божий в человеке не был осквернён».



Эта братиславская площадь, отметил Предстоятель Вселенской Церкви, является также местом, где сияет свет надежды: словацкие евреи приходят сюда каждый год, чтобы осветить тьму огоньком, зажжённым в праздник Ханукки. Таким образом, последнее слово – не за разрушением и смертью, а за обновлением и жизнью. Иудейская община жива и открыта для диалога; вместе мы хотим и далее идти по пути сближения и дружбы. Мир нуждается в открытых дверях, ибо они – знак благословения для человечества. На земле Словакии, где встречаются восток и запад, север и юг, семья сынов Израиля продолжает осуществлять своё призвание: быть знаком благословения для всех семей земли. В заключение Папа Франциск призвал на словацких евреев благословение Всевышнего, дабы посреди многих разногласий, загрязняющих наш мир, сыны Авраама всегда свидетельствовали о мире. Затем он зажег свечку в память о жертвах Холокоста, в то время как еврейская община читала вслух псалом.



Возвратившись в Апостольскую нунциатуру, Святейший Отец, прежде чем пойти на ужин, встретился с председателем Национального совета Словацкой Республики Борисом Колларом, премьер-министром Эдуардом Хегером и с членами их семей.

