Защита свободы религии – отличительный знак ватиканской дипломатии

30 сентября в посольстве США при Святейшем Престоле прошёл симпозиум на тему «Продвижение и защита религиозной свободы на международном уровне с помощью дипломатии». В римской встрече участвовали ватиканский госсекретарь кардинал Пьетро Паролин, госсекретарь Соединённых Штатов Майкл Помпео и секретарь по связям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В своём выступлении Майкл Помпео напомнил о Второй мировой войне в 75-летие её завершения, в частности об истории о. Бернхарда Лихтенберга: католический священник был приговорён нацистским режимом к тюремному заключению за смелые убеждения и публичную молитву «о евреях и других жертвах нацистской жестокости». Американский политик отметил «фундаментальную роль Папы Иоанна Павла II в истоках революции совести, которая привела к падению ‘железного занавеса’». Госсекретарь США критически отозвался о политике Китая в отношении свободы вероисповедания, которая, по его словам, зависит от христианских лидеров и нравственного свидетельства тех, кто сопротивлялся гонениям.

Со своей стороны монсеньор Галлахер передал участникам симпозиума приветствие Папы Франциска. Архиепископ отметил, что Святейший Отец «знает об этой встрече, посвящённой вопросу, который имеет большое значение для Святейшего Престола, в частности, в том, что касается его дипломатической деятельности на двустороннем и многостороннем уровнях». Иерарх отметил, что в обществе растёт понимание роли религий в таких вопросах, как международный мир, безопасность и добрососедство. В этом смысле защита свободы религии «является одним из главных политических приоритетов Святейшего Престола».

Симпозиум в американском посольстве завершил кардинал Пьетро Паролин. Ватиканский госсекретарь подтвердил, что защита и продвижение религиозной свободы является «отличительным знаком дипломатии Святейшего Престола». Это право – наряду с нерушимым правом на жизнь – составляет основу всех других прав человека, и если эта свобода нарушается, то ставится под сомнение возможность пользоваться всеми остальными правами. Кроме того, свобода совести тесно связана со свободой вероисповедания, поскольку это «святая святых»: в ней мы можем обнаружить закон, который не исходит от нас, но который мы должны соблюдать.

Отвечая на вопросы журналистов об отношениях Ватикана с Китаем, кардинал подчеркнул, что Святейший Престол верит в политику «малых шагов» и что соглашение о назначении епископов является шагом вперёд также в отношении большей религиозной свободы. Госсекретарь заявил, что неуместно использовать тему соглашения между Святейшим Престолом и Китаем для целей внутреннего избирательного процесса в Соединённых Штатах.