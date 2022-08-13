Заработал официальный сайт Апостольского визита Папы Франциска в Казахстан

Принимая приглашение гражданских и церковных властей, Папа Франциск совершит Апостольское путешествие в Казахстан с 13 по 15 сентября 2022 года, посещая город Нур-Султан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Католическая информационная служба Центральной Азии представила Официальный сайт Апостольского визита Папы Римского Франциска в Казахстан:



Именно здесь можно будет найти актуальную программу, условия и правила участия в мероприятиях со Святейшим Отцом, ответы на вопросы и все новости о Визите. Информация будет постоянно обновляться, сообщает паблик Католики Казахстана.