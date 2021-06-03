Замглавы МИД РФ обсудил в Ватикане ситуацию на Ближнем Востоке и Украине, а также вопросы межцерковного диалога

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко встретился с секретарем Святейшего Престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Встреча прошла в среду 2 июня в Ватикане, говорится в официальном сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме общения с архиепископом Галлахером состоялись также политконсультации с заместителем Секретаря Св. Престола по отношениям с государствами Мирославом Ваховским.

В ходе диалога, носившего дружественный и конструктивный характер, стороны провели обстоятельный и откровенный обмен мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия, «сверили часы» по главным темам международной повестки дня.

Особое внимание было уделено общей задаче защиты гуманистических ценностей, включая совместные действия в рамках международных форматов. Предметно обсуждены проблематика разоружения, ситуация на Ближнем Востоке, на Украине. Затрагивались вопросы развития межцерковного диалога.