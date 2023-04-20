Зачем католики византийского обряда меняют календарь?

С 1 сентября 2023 года католики византийского обряда в Казахстане и Центральной Азии переходят на новоюлианский календарь. О том, что за изменения были приняты, почему и какое это значение имеет для Церкви и верующих, рассказал в рамках проведенной накануне Пасхи онлайн пресс-конференции митрофорный протоиерей, Апостольский Администратор для католиков византийского обряда в Казахстане и Центральной Азии Василий Говера.

“Хочу присоединиться к поздравлениям с Пасхой. Поздравить всех христиан, которые уже встретили праздник Пасхи и тех, кто еще будет отмечать ее. Желаю всем мира, добра и здоровья.

По теме календарной реформы. С 1 сентября 2023 года наша Апостольская Администратура для католиков византийского обряда в Казахстане и странах Средней Азии переходит на ново-юлианский или так называемый «неовизантийский» календарь (прим.: дата 1 сентября установлена потому, что это начало церковного года). Это действительно историческое решение для нас, к которому мы шли долгие годы. Оно долго откладывалось, пока все причастные не достигли консенсуса, чтобы не провоцировать новые церковные раздоры. У нас уже был опыт, когда некоторые епархии в США переходили на новый стиль и из-за этого некоторые церковные общины разделялись. И такое разделение длилось не один десяток лет.

Почему именно сейчас назрел этот вопрос и все определили. Потому что 1 и 2 февраля сего года прошел Архиерейский Собор Украинской Греко-Католической Церкви, на котором было принято решение о проведении календарной реформы. Учитывая это, одновременно с Церковью-Матерью, аналогичные изменения были утверждены в греко-католической митрополии в Польше, в нашей Апостольской Админстратуре, а также в греко-католической епархии в Австралии. Это решение учитывало результаты опроса верующих о желании перейти на новый календарь. Анкетирование показало, что 99% прихожан высказались в пользу этого изменения. Эта критически большая цифра показывает, что общество уже созрело для проведения такого рода реформы.

Она была необходима потому, что, во-первых, юлианский календарь, которого мы придерживаемся до сих пор, это устаревший календарь, который не соответствует астрономическому календарю. На сегодня его отставание составляет 13 дней. А с 2100 года оно увеличится еще на сутки. То есть Рождество, отмечаемое греко-католиками и православными 7 января, будет приходится на 8 января. Во-вторых, мы живем во все более глобализованном мире. Есть прочные связи и контакты с жителями других стран. И каждый год возникает проблема: когда весь мир уже отпраздновал Рождество, мы еще только готовимся и постимся. Другой момент – это новый год. Во всем мире отмечают Рождество, а потом наступление нового года. Ведь никто не празднует день рождения до рождения самого ребенка. Люди прерывают рождественский пост, потому что весь мир празднует новый год.

Общее празднование христианских праздников является лучшим аргументом евангелизации Церкви. Иначе получается, что каждый проповедуют своего Христа. Конечно, у нас есть разные литургические, духовные и канонические различия, но плохо, когда не можем одновременно разделять радость. Когда одна часть уже празднует, а другая усердно постится.

Почему был избран ново-юлианский, а не григорианский календарь. В данное время в большинстве христианских церквей используется один из трех календарей. Григорианский, которого придерживается западные христиане (прежде всего, Римско-Католическая Церковь), ново-юлианский, которого придерживаются 9 из 15 автокефальных православных церквей, и юлианский, являющийся основным для 6 православных и некоторых восточно-католических церквей. Греко-Католическая Церковь сохраняет все литургическое наследие древней восточной неразделенной Церкви, то есть той, что была до раскола. Поэтому наше желание — сохранение единства с большинством народа, который принадлежит к Православной Церкви. В мае 2023 года Православная Церковь Украины будет проводить свой церковный собор, на котором будет принято решение о переходе на новоюлианский календарь. Так как в прошлом году во многих приходах уже было принято решение разрешить празднование Рождества 25 декабря, и большинство прихожан воспользовались этим.

Особенность ново-юлианского календаря в том, что непреходящие праздники (прим.: те, что ежегодно празднуются в одну и ту же дату), такие как Рождество и другие, совпадают с григорианским календарем. Но Пасхалия (прим.: определение даты празднования Пасхи) и все преходящие праздники, которые связаны с Пасхой (Вознесение, Сошествие Святого Духа и т.д.), они совпадают с юлианским календарем.

Конечно, было бы хорошим знаком для всего мира, если бы Католическая и Православная Церковь могли праздновать главный христианский праздник в один день. А на сегодняшний день различие в датах празднования Пасхи могут достигать от 1 до 5 недель, кроме тех лет, когда даты совпадают. В данное время между Римско-Католической Церковью и Константинопольской Православной Церковью (прим.: считающейся первой по чести среди автокефальных православных церквей) идут переговоры о согласовании общей даты празднования Пасхи. Поэтому календарную реформу Греко-Католической Церкви решили провести в два этапа. То есть, сначала перейти на ново-юлианский стиль, а со временем, когда будет согласован общий день празднования Пасхи, перейти на новую Пасхалию. Особые надежды мы связываем с 2025 годом, когда весь христианский мир будет отмечать 1700-летие Первого Вселенского Собора в Никее. А до этого времени Греко-Католическая Церковь будет придерживаться двух календарей: григорианского и ново-юлианского. Западные епархии в основном придерживаются первого, а в Украине и некоторых других местах (прим.: в т.ч. в Средней Азии) будут придерживаться второго. Но живем надеждой, что однажды и Рождество и Пасху будем праздновать в один день все вместе во всем мире. Но главное всегда то, что и ранее и сейчас, мы, католики Запада и Востока, разные Церкви, празднуем одно событие – Воскресение Господа Иисуса Христа вне зависимости от различий в литургических традициях и календарей”.

Источник: сайт «Католическая Церковь в Казахстане»