За 10 лет понтификата у Папы появилось все больше сотрудниц

Число женщин, занимающих рядовые и руководящие должности в Ватикане, выросло почти на 7 процентов, сообщает русская служба Vatican News.

Когда Папа Бергольо заступил на Апостольский Престол, в Ватикане было всего 846 сотрудниц, то есть чуть более 19 процентов от общего числа сотрудников. На сегодняшний день их присутствие выросло до 23,4 процента. В эту статистику входят как сотрудницы Римской Курии, так и сотрудницы Губернаторства Града Ватикан. Если же взять только Курию, то число женщин в ней теперь превышает 26 процентов. Это означает, что в настоящее время каждый четвертый сотрудник Курии – женщина.

Согласно таблице квалификационных уровней, используемой в Ватикане, большинство сотрудниц Курии находятся на шестом или седьмом уровне из десяти, то есть занимают должности, требующие высшего образования.

Некоторые женщины занимают руководящие посты, которые выходят за рамки десяти квалификационных уровней. На сегодняшний день пять женщин являются зам. секретарей ватиканских ведомств и одна – секретарем. Секретари и заместители секретаря в таблице трех уровней руководящего состава находятся на втором и третьем уровне и в большинстве куриальных ведомств входят в дирекционный состав наряду с префектом. Эти три уровня могут быть заняты только по назначению Святейшего Отца. Первым секретарем-женщиной стала в 2021 году итальянская монахиня Алессандра Смерилли, назначенная на этот пост в Департаменте служения целостному развитию человека. Подобная функция никогда прежде не выполнялась женщиной.

Женщины занимают пост заместителей секретаря в куриальных ведомствах по богопосвященной жизни, а также по делам мирян, семьи и по вопросам защиты жизни и католического образования. В Госсекретариате подходит к концу мандат зам. секретаря Франческо Ди Джованни, которая достигла пенсионного возраста; в генеральном секретариате Синода епископов заместитель секретаря – тоже женщина, французская монахиня Натали Бекар. Синод епископов не является ведомством Римской Курии, однако мы также включили его в эту статистику.

Хотя число женщин в руководящем составе Св. Престола увеличилось, женщина еще ни разу не была назначена на первый уровень, то есть префектом куриального ведомства. Однако путь к этому уже проложен апостольской конституцией Praedicate Evangelium о реформе Римской Курии. В одном из недавнем интервью Папа не исключил вероятности скорого назначения женщины префектом.

Что касается Губернаторства Града Ватикан, Папа назначил на руководящие посты двух женщин: в 2016 году Барбара Ятта стала директором Ватиканских музеев, а в 2022-м сестра Раффаелла Петрини была назначена генеральным секретарем Губернаторства. В то время как Музеи всегда возглавляли миряне, в Губернаторстве функцию ген. секретаря прежде исполнял исключительно епископ.

Папа Франциск назначил многих женщин и на внештатные высокие должности: они сотрудничают с Курией, сохраняя свою независимость. Раньше только кардиналы и немногочисленные епископы могли быть назначены членами конгрегаций Святейшего Престола, то есть на должность, наделяющую правом голоса на пленарных ассамблеях. В 2019 году Папа назначил семь настоятельниц институт посвященной жизни членами Конгрегации институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни, а в 2020 году в Совете по экономике, насчитывающем 15 членов – восемь кардиналов и семь мирян, — шесть мест заняли женщины. В 2022 году Папа назначил двух монахинь и одну мирянку членами Департамента по делам епископов, где они принимают непосредственное участие в отборе кандидатов в епископы Вселенской Церкви.

Приведенные цифры относятся, как мы уже отметили, к Святейшему Престолу (Курии) и к Губернаторству Града Ватикан, и они включают все департаменты, Папские миссионерские общества, суды и учреждения, связанные со Св. Престолом. Единственная организация, не включенная в статистику, — Фабрика св. Петра, которая имеет свою собственную систему управления. По предоставленным Фабрикой данным, женщины составляют 10 процентов от общего числа ее сотрудников – 17 из 170.

(Статистику собрала Гудрун Сайлер, немецкая редакция Радио Ватикана)