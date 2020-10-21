Юркович: всеобщая безопасность невозможна без безопасности мигрантов

15 и 16 октября архиепископ Иван Юркович, постоянный наблюдатель при ООН в Женеве, трижды выступил на Международном коллоквиуме о миграции на тему «Кризис, вызванный COVID-19: переосмыслить роль мигрантов и человеческой мобильности для достижения целей устойчивого развития». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

На фоне пандемии COVID-19, отметил прелат, увеличились случаи дискриминации, расизма и ксенофобии по отношению к беженцам и мигрантам. Прежде всего это проявляется в неравномерном доступе к медицинской помощи, а также в «недовольстве» жителей принимающих стран, хотя труд мигрантов пользуется в них большим спросом. Более того, во время карантина именно иммигранты продолжали трудиться, обеспечивая самые необходимые социальные услуги. Тем не менее из страха репатриации многие не обращаются своевременно за медицинской помощью, кроме того, они вынуждены соглашаться на самые опасные работы, становясь жертвами эксплуатации и злоупотреблений.

«Мигранты наделены тем же самым неотъемлемым достоинством, что и любой человек», — подчеркнул иерарх, отметив, что дебаты о миграции касаются не только приезжих, но и всех нас. Кризис, который все мы сейчас переживаем, показал, что никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности.

Монсеньор Юркович попросил обратить внимание на уязвимость несовершеннолетних мигрантов, а последнее свое выступление посвятил женщинам, которые страдают от домашнего насилия, усугубившегося в период пандемии: карантинные меры поставили под угрозу неприкосновенность и жизнь многих женщин, вынужденных находиться взаперти, но отнюдь не в безопасности. Представитель Святейшего Престола призвал принять конкретные меры для предотвращения подобных ситуаций.