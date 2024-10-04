Юбилей 2025: открыта регистрация на проход через Святые врата

Началась электронная регистрация для паломников, желающих пройти через Святые врата четырех главных базилик Рима в течение юбилейного 2025 года, сообщает Vatican News.

Прохождение через Святую дверь — символический жест покаяния и обращения. Святейший Престол запустил электронную систему регистрации для паломников, планирующих посетить Рим в юбилейный 2025 год. Это позволит упорядочить поток верующих и избежать очередей у ​​Святых врат.

Святые врата распахнуться в четырех главных базиликах Вечного города. Продолжительнее всего — с 24 декабря 2024 года по 6 января 2026 года — они будут открыты в соборе Святого Петра в Ватикане. Также Папа Франциск лично откроет Святые врата в Латеранской базилике 29 декабря 2024 года, в базилике Санта-Мария-Маджоре 1 января 2025 года и в базилике Святого Павла вне стен 5 января.

Для удобства паломников на официальном сайте Юбилея iubilaeum2025.va разъясняется порядок регистрации. Каждый может выбрать удобный день и время для посещения святынь. Стоит отметить, что дополнительная регистрация не требуется для членов организованных групп, уже зарегистрировавшихся на одно из крупных юбилейных мероприятий.

Для тех, у кого есть вопросы или требуется дополнительная информация, недалеко от площади Святого Петра — на улице Кончилиационе, дом 7 (Via Conciliazione, 7) — заработал справочно-информационный центр Юбилея. Он будет открыт непрерывно до февраля 2026 года. Паломники смогут получить памятный сертификат об участии в Юбилее — так называемый Testimonium.

Юбилейный год – особое благодатное время, когда верующие могут получить полное отпущение грехов и духовно обновиться. Юбилей 2025 года обещает стать одним из крупнейших событий в жизни Католической Церкви. Подготовка к этому важному событию идет полным ходом, и Святейший Престол делает все возможное, чтобы обеспечить комфорт и духовное обогащение десятков миллионов паломников со всего мира.