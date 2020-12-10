«Я очень благодарен и тронут!» Задержанных в Витебске во время молитвы священников освободили до суда

Священники устроили молитву и провели ночь в изоляторе, передает белорусский католический портал katolik.life.

Суд по административному делу задержанных в Витебске католических священников 9 декабря не состоялся, сообщают верующие в соцсетях. Предварительно, суд перенесен на пятницу, 11 декабря, а задержанные освобождены до этого времени.

Римско-католического священника Виктора Жука SJ и греко-католического священника Алексея Воронко задержала белорусская милиция вечером 8 декабря. Их обвинили в проведении несанкционированной акции. Однако судья решил отправить дело в милицию на доработку, поскольку в материалах недостаточно сведений.

Задержанные священники провели ночь в изоляторе и в процессе участвовали оттуда же, через Skype. Они объяснили, что не устраивали пикет, а проводили молитву за белорусов. Вместе с ними был друг, светский верующий.

«Дорогие друзья, я очень благодарен и тронут поддержкой вас всех! Сегодня состоялся суд по ст. 23.34 (участие в несанкционированных мероприятиях), судья отправил дело на доработку, я и о. Алексей Воронко на данный момент освобождены. Пока что столько могу сказать — дам знать, как будут развиваться дела. Сделаем еще крепче нашу молитву и солидарность ради Беларуси без насилия, где уважается достоинство человека!», — написал о. Виктор Жук в своем Фейсбуке.