В Витебске задержаны два католических священника: иезуит Виктор Жук и греко-католик Алексей Варанко

Днем 8 декабря в Витебске были задержаны отец Виктор Жук SJ, настоятель местного прихода св. Владислава, и отец Алексей Варанко, викарий греко-католического прихода Воскресения Христова. Об этом сообщает официальный сайт Римско-Католической Церкви в Белоруссии Catholic.by.

Священников доставили в Первомайское РОВД Витебска, где они будут находиться до суда, назначенного на 9 декабря.

Как сообщили родные одного из задержанных, суд будет проходить по скайпу. Также они сообщили, что отцу Виктору и отцу Алексею предъявлены обвинения по статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Отец Виктор Жук SJ принадлежит к Обществу Иисуса (Орден иезуитов) — так же, как и Папа Франциск. Священник является автором воскресных проповедей, которые регулярно публикуются на католическом портале Catholic.by. До недавнего времени он служил в России и преподавал в Институте святого Фомы, который работает в Москве.

Родственники и близкие задержанных просят поддержать их молитвой в этом испытании.