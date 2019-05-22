«Я надеюсь на новую встречу…»

За последние полтора года прихожане Кафедрального собора в Новосибирске привыкли видеть у алтаря за богослужением молодого симпатичного корейца, так умело и расторопно исполняющего обязанности министранта. А после того, как принесли плоды его регулярные занятия русским языком в местном университете, у него появилось в столице Сибири немало хороших знакомых и друзей. Однако теперь приближается время расставания: в конце мая Бернард Ли, закончивший у себя на родине три курса духовной семинарии, возвращается домой. Перед отъездом он нашел время для визита в редакцию «Сибирской католической газеты», где любезно согласился ответить на несколько вопросов…

Бернард – это твое христианское имя, данное при Крещении, а у тебя есть еще и корейское имя?

Да, конечно.

Можешь его назвать?

Ли Тон Хун.

И что оно означает в переводе?

«Просвещение с Востока».

В каком городе расположена твоя семинария? Как она называется?

Название города – Тэгу, это четвертый по величине город в нашей стране, в нем проживает более двух с половиной миллионов человек. Семинария носит имя святого Иустина.

Ты родился в католической семье или стал католиком сам, по своему выбору?

Я стал католиком по своему выбору в 14 лет и тогда же принял Крещение. Однако моя мама приняла Крещение много раньше, именно от нее я впервые услышал о Католической Церкви. Придя домой с воскресного богослужения, она рассказывала мне, о чем говорил священник в своей проповеди. Мне было интересно. Так постепенно сформировалось мое позитивное отношение к Церкви как к чему-то хорошему. Я стал посещать приходскую катехизацию и, в конце концов, приступил к Крещению. Это случилось в 2010 г.

А когда появились мысли о священстве?

Первоначально тесных контактов со священниками у меня не было. Я не был министрантом или приходским активистом, видел священника лишь у алтаря или в исповедальне. После окончания средней школы поступил в университет, но особого интереса к избранной специальности не ощущал, подсознательно желал и искал чего-то другого. Именно к тому времени относится мое более близкое знакомство с приходским священником, и вскоре мы стали добрыми друзьями. Я стал прислуживать во время Мессы, и на меня произвела глубокое впечатление сама личность моего духовного отца, других священников, с которыми я познакомился… Я убедился, что они – прекрасные люди, жертвенные, самоотверженные, готовые всегда прийти на помощь. И мне захотелось жить так, как они. Следующим шагом стало мое поступление в духовную семинарию.

Какое место в Республике Корея занимает Католическая Церковь? Какова ее роль в обществе?

Католиков – порядка 10% от общего числа населения. Это – меньшинство, но достаточно заметное меньшинство. Католической Церкви принадлежат в нашей стране многие учебные и благотворительные учреждения, у нее есть свои медиа.

А какая религия является для корейцев «традиционной»?

Буддизм, но в настоящее время это практически не чувствуется. Христиан, если считать не только католиков, но и протестантов, у нас даже больше, чем активных последователей буддизма.

Католические священники и монашествующие в вашей стране – корейцы по национальности?

Почти все корейцы.

Что же привело тебя в Россию? Это было твое желание или желание твоих наставников?

Вообще говоря, мое. Но тут нужно принять во внимание следующее обстоятельство. Согласно существующему у нас порядку, воспитанники семинарии по окончании третьего курса отправляются служить в армию, причем все вместе и в одну воинскую часть, чтобы образовать там общину. Однако я был освобожден от армии по состоянию здоровья, и мне надлежало провести где-то два года, чтобы затем продолжить учебу со своим курсом. Необходимо было составить подробный план, что и где я буду делать. И в этот момент мой духовник предложил мне отправиться в Россию, потому что он сам прежде провел несколько лет в Южно-Сахалинске, будучи там настоятелем прихода. Я нашел это совет интересным, потому что в университете я обучался как раз русскому языку. Тогда я делал это без особого желания, а потому в изучении преуспел мало, но теперь я увидел в этом стечении обстоятельств своеобразный знак, волю Провидения, которую мне предстоит исполнить. Я с радостью дал свое согласие на переезд в Россию и 20 февраля 2018 года прибыл в Новосибирск. Теперь меня ждут еще несколько месяцев практики в Корее, а затем – возвращение к учебе.

Ты что-то уже знал о России перед тем, как в нее приехать?

Конечно знал, хотя не так много. В нашей стране всем известны имена русских писателей: Пушкина, Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова… В семинарии мой духовный наставник дал мне прочитать эссе Льва Толстого «Чем люди живы» в переводе на корейский. Уже здесь, в России, я прочитал его в оригинале, на русском.

Какие впечатления ты увезешь с собой из России?

Здесь живут очень хорошие люди. У меня появились русские друзья и знакомые, прежде всего среди министрантов, которые приняли меня очень по-братски, как «своего», а не как иностранца. Это благодаря им я чувствовал себя здесь весьма комфортно. Конечно, душевный склад русского человека отличается от душевного склада корейца. У нас принято выглядеть невозмутимым, скрывать свои подлинные мысли и эмоции. А здесь люди более простые и непосредственные, легко высказывают то, что у них на сердце. Наверное, это лучше.

Собираешься ли ты вернуться в Россию уже в качестве священника?

Я надеюсь. У меня такое желание есть. Я же не первый и, думается, не последний. В настоящее время в России служат корейские монахини, а один корейский священник – в русскоязычном Казахстане. Буквально на днях я его посетил, был у него в гостях. У нас, среди корейских католиков, бытует мнение, что нам нужно активнее работать в Сибири, Казахстане и в Средней Азии.

В нашей Преображенской епархии несколько лет служил священник Георгий Пак, он был настоятелем в Ишиме, но, к сожалению, безвременно умер от онкологического заболевания. Владыка Иосиф Верт принимал участие в его похоронах на родине, в Корее. Ты был знаком с отцом Георгием?

Я много слышал о нем, но увы, не знал его лично.



Спасибо огромное за искренний разговор! Благословения Божия на избранном тобой пути! Мы ждем тебя и очень надеемся вновь встретиться с тобой в наших краях, когда ты вернешься к нам уже в священном сане!

Спасибо! Я тоже надеюсь на такую встречу.

Беседовал Владимир Дегтярев