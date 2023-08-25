X Всероссийская встреча католической молодежи. Второй день (ФОТО)

24 августа в первую половину дня молодые люди объединились небольшими группами по 25-30 человек для катехизации, рассредоточившись по храмам Санкт-Петербурга. Темы катехизации повторяют темы на Всемирных днях молодежи в Лиссабоне, и тесно связаны с учением Папы Франциска.

Организаторы решили подготовить встречи таким образом, чтобы совместно с молодыми людьми практиковать синодальный метод, раскрывая более глубокое значение общения, участия и миссии. Тема первой катехизации, запланированной на весь этот день — «Интегральная экология».

Святая Месса дня была в храме Матери Божией Лурдской, а вечерняя программа, включающая свидетельства и «ярмарку призваний» прошла в соборе Успения Пресвятой Богородицы.



Главные подробности второго дня форума — в объективе Студии католического телевидения «Кана»: