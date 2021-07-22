Взрыв в Багдаде. Соболезнования Папы Франциска

Папа Франциск заверяет в своей близости всех, кто пострадал от террористического акта в Багдаде, и молится о том, чтобы насилие не возобладало над стремлением к примирению. 19 июля жертвами взрыва, устроенного самопровозглашённым Исламским государством, стали по меньшей мере 35 человек, более 60 получили ранения.

В телеграмме соболезнований за подписью государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, адресованной апостольскому нунцию в Ираке монсеньору Мите Лесковару, говорится:

«Его Святейшество Папа Франциск с глубокой скорбью воспринял известие о гибели людей в результате взрыва на рынке Аль-Вахилат в Багдаде и передаёт свои соболезнования семьям и друзьям погибших. Вверяя их души милосердию Всемогущего Бога, Его Святейшество возносит горячие молитвы, дабы никакой акт насилия не ослабил усилий тех, кто привержен делу примирения и мира в Ираке».

В интервью корреспонденту Радио Ватикана Патриарх Вавилона Халдейского кардинал Луис Рафаэль Сакко осудил акт насилия, заявив, что в Ираке нет ни безопасности, ни стабильности, и это нападение – лишь последний пример. «Речь идёт о проблеме нравственности: коррупция и убийство невинных – аморальные поступки. Это неприемлемо, людям нужна человечность и совместная работа на благо страны».

Источник: Vatican News