«Вызовы современного мира» – под таким девизом с 7 по 11 октября проходит Пастырская конференция Преображенской епархии

Священники и монашествующие, совершающие свое служение в приходах Преображенской епархии, собрались в первый день второй октябрьской недели на ежегодную Пастырскую конференцию, которая, как и в прошлом году, проходит на базе отдыха «Спартанец» у Обского водохранилища, вблизи от города-спутника Новосибирска Бердска. Главной темой конференции стали особенности миссии Церкви в условиях современной эпохи, отмеченной целым рядом новых, характерных только для нее вызовов. О вызовах становящегося глобальным цифрового пространства и о работе католических медиа в сетевой среде будет, в частности, говорить главный редактор портала «РУСКАТОЛИК.РФ» Анастасия Орлова, чей доклад прозвучит в первый же день работы конференции. А на следующий день с докладом, посвященным актуальным проблемам семьи, защиты детей и подростков, а также биоэтики выступит доктор Мария Ярема из Украинского католического университета (Львов). В связи с каждым из этих докладов предусмотрена работа в группах.

Третий день конференции будет посвящен вопросам пастырского окормления различных групп верующих. С соответствующими сообщениями выступят председатели епархиальных комиссий: катехитической (священник Денис Марчишин), по делам молодежи и литургической (обе возглавляет священник Александр Деппершмидт), по делам семьи (сестра Юлиана Гостковска, SSpS). О «делах восточных» (ситуации католиков византийского обряда на территории РФ) расскажет архимандрит Иван Лега, а о делах куриальных – генеральный викарий Преображенской епархии отец Андрей Ферко. Состоится также заседание Совета сестер Преображенской епархии.

Отцы-священники и сестры-монахини в ходе конференции будут располагать достаточным количеством времени и для совместной молитвы, и для размышлений об услышанных докладах, и для общения друг с другом, и, конечно же, для бесед со своим Ординарием, Преосвященным Владыкой Иосифом Вертом. Заключительным же пунктом программы конференции значится традиционный «Веселый вечер», который в этом году приготовят сестры-монахини из Сургута, в коем все его участники смогут в полной мере проявить свои артистические способности и продемонстрировать чувство юмора.

Утром в пятницу 11 октября делегаты Всеепархиального форума возвратятся в Новосибирск. Этот день будет целиком отдан заседаниям профильных Епархиальных комиссий.