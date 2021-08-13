Вывод войск США создает новые проблемы для христиан Афганистана

Есть только одна католическая церковь, расположенная в посольстве Италии в Кабуле. Конституция Афганистана 2004 года определила страну как исламскую республику. Запрещено публично проповедовать Евангелие или принимать христианство. В 2002 году Папа Римский Иоанн Павел II учредил независимую миссию в Афганистане, которая обслуживает около 210 католиков с тремя священниками. Но есть и другие миссионеры.

Иезуиты прибыли в страну в 2004 году и поставили в качестве одной из своих главных целей оказание образовательных услуг. В том же году другие монахи занялись гуманитарной помощью охваченной войной стране. Решение США покинуть Афганистан открывает путь для возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), создавая новые проблемы для христиан страны, пишет REGNUM со ссылкой на Catholic News Agency.

Тем не менее католическая община не уедет, если ее «не заставят». Местные католики подчеркивают, что их миссия на территории началась задолго до прибытия американских войск в Афганистан.

Например, отцы-варнавиты отправились в Афганистан в 1934 году. Они, безусловно, останутся в стране до тех пор, пока им это будет разрешено, высматривая любые возможности. Одним из таких вариантов может быть намерение талибов просить и принимать помощь всех желающих для восстановления Афганистана, включая неправительственные организации. Это дает шанс католическим НПО.

Самый проблематичный сценарий заключается в том, что Афганистан окажется в ловушке гражданской войны. У местных католиков нет другой надежды, кроме как на то, что соседние страны — Россия, Китай, Пакистан, Индия и Иран — помогут Афганистану в его переходный период, поскольку «в их интересах, чтобы страна оставалась мирной».