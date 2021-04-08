Выставка «Франциск и султан» состоялась в рамках I Межрелигиозного молодежного форума в Соборной мечети Москвы

Экспозиция на тему «Франциск и султан. Встреча на другом берегу (1219-2019)» была развернута 7 апреля в фойе конференц-зала Московской соборной мечети. Организаторы выставки – сотрудники культурного центра «Покровские ворота» – рассказали участникам I Межрелигиозного молодежного форума, подготовленного мусульманскими религиозными объединениями, о встрече святого Франциска Ассизского с султаном Аль-Маликом Аль-Камилем, которая произошла более 800 лет назад.

Выступая на открытии форума, директор культурного центра «Покровские ворота» Жан-Франсуа Тири говорил о «пророческих встречах» в истории, которые оказали огромное влияние на развитие межрелигиозных отношений в мире. Их не так много, в числе недавних – это встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла на Кубе в 2016 г. и Папы Франциска и Верховного имама мечети Аль Азхар Ахмеда Аль Тайеба в Абу-Даби в 2019 г. Они хорошо известны, освещались всеми мировыми СМИ, а вот о встрече, которая состоялась 800 лет назад, известно не многим.

Ж.-Ф. Тири сказал: «Одна из таких эпохальных встреч произошла 800 лет тому назад, и ей посвящена выставка. В разгар насилия и ненависти между христианами и мусульманами (наша ситуация сейчас гораздо лучше, несомненно), во время V крестового похода, два человека – св. Франциск Ассизский и султан Аль-Малик Аль-Камил – решают, против воли своих единоверцев, что лучше встретиться. Это очень важно: кардиналы запрещали Франциску встречаться, как и советники султана, а они решили встретиться. Пусть эта встреча вдохновит работу этого форума, и выступления с кафедры и кулуарные беседы позволят нам знакомиться и обогащаться. Надеюсь, что участие каждого из нас наполнит форум взаимопониманием и деятельной дружбой».

Ж.-Ф. Тири сообщил «Благовест-инфо», что выставка была подготовлена для крупнейшего европейского христианского форума – Митинга дружбы народов в Римини в 2019 г., который ежегодного проводит в итальянском Римини движение «Общение и освобождение» (Comunione e Liberazione). Тексты выставки специально были переведены на русский язык для показа в России.

Эпиграфом экспозиции стали слова о. Франческо Паттона OFM, Кустода Святой Земли: «Сегодня столкновение цивилизаций, в особенности христианства и ислама, теоретически обосновывают, подпитывают и отстаивают. Восьмисотлетний юбилей встречи святого Франциска и султана помогает нам взглянуть на отношения христиан и мусульман иначе, увидеть возможность встречи между людьми, принадлежащими к разным цивилизациям и религиям. Нужно действительно быть способными вступить в диалог, быть открытыми, предпочесть слово мечу…».

Авторы выставки представляют исторические портреты своих героев, приводя свидетельства современников. Экспозиция дает развернутую информацию о крестовых походах и массовом паломничестве в Святую Землю в Средние века, а также о развитии торгового и культурного взаимодействия Запада и Востока, начиная с XI века.

Центральное событие выставки – встреча Франциска с султаном Аль-Камилем, против которого крестоносцы вели военные действия. Мотивы у Франциска были исключительно миссионерские – летом 1219 года он хотел обратить арабского правителя в христианство. Как же воспринял это султан, приняв посланца вражеской стороны? Источники (в изложении авторов выставки) сообщают удивительное: «Он живо интересовался дру­гими культурами и был известен своей открытостью. Он охотно принял просивших о встрече. Его очень заинтересовал не­обычный поход братьев, он согласился поговорить с ними о вере. Он также показал себя щедрым человеком, предложив Франциску подарки, и приказал сопроводить его невредимым к лагерю хри­стиан». Опыт этой встречи и проповеди Франциска среди мусульман нашел отражение в созданном им монашеском уставе, где речь идет о том, чтобы, проповедуя среди «неверных», монахи свидетельствовали о своей вере, в первую очередь, делами.

Кратко рассказывая о миссии монашеских орденов в землях за пределами христианского мира в течение многих веков, экспозиция в заключение делает акцент на сегодняшнем состоянии христианско-мусульманского диалога, повествуя о встрече Папы Франциска и Верховного имама мечети Аль Азхар Ахмеда Аль Тайеба в 2019 г.

Выставку завершают слова Папы Франциска: «Мы помним – восемьсот лет спустя – встречу святого Франциска и султана Аль-Камиля. Та пророческая встреча показы­вает, что мужество пойти навстречу и протянуть руку открывает человечеству путь к миру и гармонии там, где экстремизм и ненависть разделяют и разрушают. <…> Вот почему свобода совести и свобода вероисповедания, которая не ограничивается только свободным исполнением обрядов, но должна позволять каждому жить согласно его религиозным убеждениям, неотде­лимы от человеческого достоинства. Поэтому мы должны всегда стремиться не просто к толерантности, но к настоящему, внутреннему и внешнему, уважению к другим. Нужно увидеть и принять другого во всем своеобразии его веры и взаимно обогатиться за счет различий, когда отно­шения строятся на доброжелательности и поиске того, что можно сделать вместе».



Автор текста и фото — Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо