Форум «Согласие разных» в Москве: что обсуждала молодёжь из разных религиозных традиций

В среду, 7 апреля, делегация от Католической Церкви приняла участие в I Межрелигиозном молодежном форуме, который прошёл в конференц-зале Московской соборной мечети. Соорганизаторами этого события выступили Международный мусульманский форум, Московский исламский институт, Культурный центр “Покровские ворота”, Молодёжный центр Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве и Молодёжный отдел Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части России.

К организаторам и участникам Форума с приветственным словом обратился архиепископ Павел Пецци. Его послание зачитала ответственная за работу с молодежью в Архиепархии Божией Матери в Москве Оксана Пименова.

«Думаю, что наша эпоха – это эпоха больших перемен, но, с другой стороны, это эпоха, когда мы можем многое сделать, и, прежде всего, мы можем работать, или, вернее, исполнять свое служение, ради братства между людьми. Братство – это не какая-то идеология или утопия, но возможность обратить друг на друга новый взгляд. Братья могут спорить, они могут быть во многом не согласны, но они должны признать, что у них один Отец, Бог Сотворитель, Бог Всемогущий; и именно на этой принадлежности мы должны основывать нашу деятельность, признавая друг друга братьями и сестрами».

В завершение архиепископ пожелал «хорошей работы в диалоге и много плодов для духовного роста каждого участника».

От себя Оксана Пименова добавила, что «это большой дар – видеть представителей разных религий и организаций, которые делятся тем, что их волнует, как в профессиональном, так и в общечеловеческом плане».

«Я желаю всем нам того самого открытого взгляда, о котором говорил в своем обращении епископ Павел, чтобы через каждый момент этого дня – работу секций и доклады, замечательную выставку «Франциск и султан», общение в перерывах – узнавать друг друга, видеть, слышать и слушать с открытым сердцем».

Выставка, посвященная 800-летию встречи святого Франциска Ассизского и султана Аль-Малика Аль-Камиля, была впервые представлена на крупнейшем в Европе христианском форуме «Meeting Rimini». 7 апреля участников Межрелигиозного молодёжного форума с этой выставкой познакомила участница от Католической Церкви Марина Клейн.

«Мы, молодые люди, не сколько будущее общества, мы – его настоящее, «главные герои и действующие лица», а потому наш вклад изменяет и обновляет его уже сейчас», – сказала также Оксана.

Живой иллюстрацией этого утверждения были выступления участников Форума, среди которых были студенты и молодые преподаватели университетов, блогеры, исследователи, каждый из которых делился тем вкладом в жизнь религиозной общины и всего российского общества, который делает он на своём месте. Так, например, музеолог София Констаниновна Харитонова рассказала о межрелигиозных выставках, прошедших в последние годы в Лютеранском соборе свв. Петра и Павла в Москве. А аспирант НИУ ВШЭ Хан Екатерина Иннокентьевна поделилась проблемами преподавания религиозной философии в светских университетах и теми путями их решения, которые она намечает в собственной практике.

Также отдельные доклады были посвящены обмену духовным опытом и размышлению о том, на чём может основываться как социальное «согласие разных», так и духовное единство представителей разных религиозных традиций.

Например, Раис Ряшитович Измайлов, проректор по учебной работе Московского исламского института, поделился основными принципами воспитания нового поколения исламских проповедников и ученых, которые базируются на идеях коранического гуманизма и предполагают объективное изучение других религий, знакомство с их духовным опытом и его адекватное использование в собственной практике.

Делегаты от Католической Церкви также поделились духовным опытом в своих докладах. Так Олег Владимирович Котов говорил о единстве в Живом Боге как о единственно возможном истинном единстве, альтернативой которому становится борьба идеологий и представлений. В качестве иллюстрации он привёл христианское учение о Святой Троице, различие лиц которой ведёт Их к бесконечному единству. Так и наше единство достигается по мере близости каждого к единому Живому Богу – каждый на своём уникальном пути.

Топтыгин Андрей Владимирович, советник по работе с молодёжью в России и Казахстане по вопросам в межконфессиональном диалоге движения Фоколяров, привёл некоторые духовные практики, доступные как христианам, так и представителям других традиций. В их числе: принесение наших дел в течение дня в жертву Богу, чтение Писания и размышление над ним, молчаливое созерцание в уединении и, напротив, проявление деятельной любви к ближнему. Говоря о необходимости любить первыми, а не ждать, когда полюбят нас, он обратился к представителям исламской общины, принимающей у себя Форум, сказав: «Вы пригласили нас, таким образом сделав первый шаг любви».

Анна Зуева из прихода св. Ольги в Люблино, научный сотрудник лаборатории «Социология религии» ПСТГУ, рассказала о взгляде Католической Церкви на призвание человека, как общее, так и частное, и о рекомендациях по его распознаванию, которые даёт молодым людям Папа Римский Франциск.

В завершение Форума была сформулирована резолюция, в которой, «в целях актуализации молодежной межрелигиозной коммуникации в российском обществе, участники форума выступают со следующими предложениями»:

– Сделать Межрелигиозный Молодёжный Форум ежегодным событием;

– Согласовать и опубликовать совместную молодежную декларацию, посвященную Принципам Межрелигиозного диалога, взаимопонимания, добрососедства и сотрудничества;

– проработать план и программу мероприятий по созданию совместных культурных, образовательных и дискуссионных площадок;

– создать электронную площадку межрелигиозного молодежного форума для публикации новостей, анонсов и важных документов по межрелигиозному взаимодействию;

– подготовить и издать сборник докладов по итогам пройденного форума.

Окончательный текст резолюции пока находится на стадии доработки, но многие участники Форума выразили заинтересованность в развитии совместных проектов, которые помогли бы лучше узнать традиции друг друга и предложить совместный путь для решения актуальных проблем современного российского общества.



Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве