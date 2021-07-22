Выставка «Беседы с Богом. “Коперник” Яна Матейко» проходит в лондонской Национальной галерее

Выставка «Беседы с Богом. “Коперник” Яна Матейко» проходит в лондонской Национальной галерее. На ней представлена картина выдающегося польского художника Яна Матейко «Коперник».

Картина «Коперник» находится в собрании музея Ягеллонского университета в Кракове, одного из старейших университетов Европе, основанного в XIV веке. Картина изображает знаменитого польского математика и астронома Николая Коперника (1473–1543 гг.), известного, прежде всего, своей теорией, опубликованной в 1543 году, в которой была предложена гелиоцентрическая система (с Солнцем в центре и планетами, вращающимися вокруг него).

Ян Матейко (1838–1893 гг.) написал это огромное полотно в 1873 году к 400-летию со дня рождения великого астронома. Несмотря на то, что Матейко малоизвестен за пределами своей родины, он по праву считается национальным художником Польши. Его полотна, изображающие наиболее значимые события из истории Польши, являются неотъемлемой частью польской культуры.

На выставке также демонстрируется копия книги Коперника «De Revolutionibus orbium coelestium» 1543 года – публикация, ознаменовавшая собой поворотный момент в понимании человеком своего места во Вселенной, передает «Седмица».