Вышла в свет книга «Тайна Богоматери» митрополита Волоколамского Илариона

«Тайна Богоматери» — новый обширный исторический труд председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона об истоках и истории почитания Приснодевы Марии в первом тысячелетии вышел в Издательском доме «Познание».

В своей книге митрополит Иларион обращается к самым истокам почитания Богородицы в православной традиции и показывает исторические корни этого почитания на основе многочисленных источников, включая Новый Завет, апокрифическую литературу, сочинения отцов Церкви, литургические тексты, иконографию.

Тайна Богоматери не сразу раскрылась Церкви. В течение первых четырех веков встречаются лишь отдельные упоминания о Ней, и даже в IV веке, когда христианство выходит из катакомб и повсюду начинают строиться храмы, устанавливаются новые церковные праздники, образ Божией Матери продолжает оставаться в тени. При этом крепнет Ее народное почитание, которое выражается, в том числе в присвоении Ей необычного наименования — «Богородица». Никто не знает, откуда оно возникло, но очевидно, что оно не было изобретением богословов. Но когда в V веке Несторий покусился на это имя, ставшее священным для миллионов верующих, Церковь встала на его защиту, а вместе с тем встала на защиту Самой Богородицы. Начался процесс осмысления Ее роли в деле спасения человечества, и оказалось, что эта роль гораздо значительнее, чем могло казаться предыдущим поколениям.

С этого момента начинается неуклонный рост почитания Божией Матери: появляются праздники в Ее честь, входят в церковное сознание события Ее жизни, в Ее честь строятся храмы, пишутся иконы, создаются богослужебные гимны.

Православное христианство немыслимо без почитания Богоматери: «В самом деле, какое глубокое и всестороннее изменение произошло бы во всей нашей религиозной жизни, если бы удалить из нее все те мысли, чувства, переживания, мироощущения, которые связаны с почитанием Богоматери, с живым, опытным знанием Богоматериного присутствия в мире. Христианство с одним Христом, но без Богоматери, — это есть в сущности какая-то другая религия, чем Православие».

Церкви понадобилось несколько веков, чтобы в полной мере осознать тайну Богоматери. И сегодня каждый православный христианин через молитву и участие в богослужении, через приобщение ко всему строю церковной жизни имеет возможность открыть для себя эту священную тайну.



Источник: сайт ОЦАД