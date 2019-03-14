«Выбрано наименьшее из зол, но добрее оно от этого не стало»: мэрия Новосибирска разрешила установить памятник Сталину

Власти Новосибирска дали добро на появление в городе памятника Иосифу Сталину. 13 марта 2019 г. художественный совет мэрии Новосибирска согласовал эскиз скульптурной композиции с бюстом советского диктатора, которая будет установлена на улице Большевистской возле здания, занимаемого областным комитетом КПРФ.

«Одиннадцать — за, против — трое, один воздержался. Решение принято», — сказал председатель худсовета Александр Ложкин.

Он добавил, что размещение памятника на данной площадке является своего рода компромиссом между сторонниками и противниками установки монумента.

«Выбрано наименьшее из зол, но добрее оно от этого не стало», — прокомментировал данное решение историк Константин Голодяев.

Бюст планируют установить к 9 мая этого года. «Предполагается, что территория вокруг памятника будет озеленена, установлено освещение, территорию откроют для всех желающих», — сообщил лидер инициативной группы по увековечиванию памяти Сталина Алексей Денисюк.

Судя по эскизному проекту, бюст вождя всех времен и народов будет установлен на пьедестале, по бокам которого предполагается повесить таблички с прославлением диктатора в стихах и цитатой самого Иосифа Сталина.

Отмечается, что разрешения на установку памятника Сталину инициативная группа добивалась в течение нескольких лет. КПРФ готова не только профинансировать работы по его созданию и дальнейшему содержанию, но и обеспечить памятник видеонаблюдением и, при необходимости, круглосуточной охраной.

Споры вокруг установки памятника Сталину идут в Новосибирске уже несколько лет. Худсовет несколько раз обсуждал возможность размещения бюста на территории города, но до нынешнего времени сталинистам каждый раз отказывали.

Более 11 тысяч человек подписали петицию на сайте change.org против появления такого памятника.

Общественные обсуждения в октябре 2018 года показали, что горожане относятся к установке памятника Сталину радикально противоположно. Тогда же Объединенное стратегическое командование ЦВО отказало в установке памятника Сталину возле Дома офицеров в центре Новосибирска. Военные, в частности, предложили учесть, что при принятии решений об увековечении памяти Сталина нельзя не учитывать его «противоречивую роль в истории страны, до настоящего времени вызывающую неоднозначные оценки».

Также представленный в июне 2018 г. опрос ВЦИОМ показал, что из деятелей начала XX века россияне больше всего симпатизируют Николаю II (54% опрошенных), Иосифу Сталину (51%) и Владимиру Ленину (49%). В 2017 году уважение россиян к Сталину достигло максимума за 16 лет.

При этом 80% граждан России слышали о репрессиях в СССР в 20-50-х годах ХХ века. Более трети (35%) опрошенных рассказали, что в их семье были репрессированные родственники, но только 14% знают об их судьбе.

(Фото: «Сибирь.Реалии»)