Второй день визита Папы в Казахстан за одну минуту (ВИДЕО)

Второй день визита Папы в Казахстан за одну минуту (ВИДЕО)

Сентябрь 14, 2022

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