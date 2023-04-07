Второй акт мистерии нашего Спасения: Воспоминание Страстей Господних в Кафедральном соборе Новосибирска (ФОТО)

7 апреля 2023 г. в Кафедральном соборе Новосибирска Епископом Иосифом Вертом в сослужении духовенства епархии и при участии студентов Санкт-Петербургской Высшей Духовной Семинарии была совершена Литургия Великой Пятницы.

В день крестной смерти и погребения нашего Господа – день Великого Жертвоприношения, которым совершилось искупление всего мира, – Св. Месса не служится, однако верные имеют возможность причаститься Святыми Дарами, освященными накануне. Главное богослужение этого дня должно совершаться около трех часов пополудни, что соответствует «девятому часу» — времени смерти Христа. Но там, где (как в России) Страстная Пятница не является выходным днем, оно обычно переносится на более позднее время.

Служба Воспоминания Страстей Господних начинается в тишине, её открывает, пожалуй, один из самых эмоциональных моментов всего Священного Пасхального Триденствия — правящий архиерей простирается ниц перед обнаженным алтарем в знак благоговения перед великой тайной Смерти Бога. Это одновременно и жест самого глубокого почитания алтаря, и выражение скорби о муках Господа, но еще и знак падшего состояния, в котором пребывает ветхий человек. Наконец, это образ страдающего Отрока Божия: «Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный» (Пс 87:5-6).

Литургия слова Страстной Пятницы иллюстрирует и позволяет заново пережить таинство Распятия Христа как кульминацию Истории Спасения. Христос, Который добровольно отдает Свою жизнь на кресте, является Отроком Господним из Книги пророка Исайи (1-е чтение: Ис 52,13-53,12), исполнившим волю Отца и соединившим в Своем лице достоинство Священника и Жертвы (2-е чтение: Евр 4,14-16; 5,7-9). Его уничижение является залогом Его победы (респонсориум: Флп 2,8-9), а описание Страстей по Евангелию от Иоанна (этот текст читается по ролям и нараспев) подчеркивает царственное достоинство Распятого Господа. О том же свидетельствует красный цвет литургических облачений: одновременно – и цвет мученичества (крови), и цвет царского пурпура.

Особенностью богослужения Страстной Пятницы является обширная Общая молитва верных, состоящая из десяти прошений, коими подчеркивается универсализм Божия замысла Спасения. Церковь последовательно молится за себя саму, за Папу, за все чины и степени своих чад, за катехуменов, за всех христиан и их единство, за иудеев (ветхозаветный народ Божий), за всех верующих в Бога нехристиан, за неверующих людей доброй воли, за правящих государствами и за претерпевающих бедствия.

В продолжающем богослужение Чине почитания Святого Креста (Предстоятель перед алтарем снимает с него фиолетовые покровы) Пасхальная Мистерия явлена в ее синтетическом единстве: Крест неотделим от Воскресения, что выражено в соответствующих антифонах:

Исполнение приходским хором Кафедрального собора (7 апреля 2023 года)



Затем верные восстанавливают свои силы для продолжения пути во Христе, принимая Святое Причастие, а молитва после Причастия возносит благодарение Богу за новую жизнь, дарованную посредством страданий и Воскресения Христа.

Исполнение приходским хором Кафедрального собора (7 апреля 2023 года)



В соответствии с многовековой традицией, по окончании богослужения Воспоминания Страстей Господних Святые Дары в дароносице переносятся ко Гробу Господню (макету пещеры с фигурой Иисуса в ней), где выставляются для поклонения. Здесь они будут находиться на протяжении всей Великой Субботы, вплоть до начала Мессы Навечерия Пасхи.

«Боже, страстями Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Ты упразднил смерть, которая как наследие древнего греха властвовала над всеми поколениями. По естеству нашему мы носили образ земного человека. Дай нам, уподобившимся Твоему Сыну, по благодати освящения обрести образ человека небесного. Через Христа, Господа нашего. Аминь».





Исполнение приходским хором Кафедрального собора (7 апреля 2023 года)

***

Основные моменты богослужения Великой Пятницы в главном храме Преображенской епархии смотрите также в фоторепортаже Студии «Кана»: